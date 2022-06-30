【新冠肺炎】澳門增８８宗確診，６月１８日起累計５７２宗

《經濟通通訊社３０日專訊》澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日２４小時內新增
８８宗核酸陽性個案，自６月１８日起累計共５７２宗；新增個案中４９宗屬社區發現，３９宗
屬管控中發現。
此外，截至今日早上８時，通過流行病學調查共跟進１０１０８人，其中核心密切接觸者
１６１４人，非核心密切接觸者６４３６人，次密切接觸者４８９人，一般接觸者３３４人，陪
同人員６６３人。（ｈｙ）
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