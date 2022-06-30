【新冠肺炎】黃國籲增內地檢疫酒店，梁熙倡在香港「逆向隔離」

《經濟通通訊社３０日專訊》內地入境人員隔離期，由「１４＋７」放寬至「７＋３」，即

７天集中隔離醫學觀察加上３天居家健康監測。全國政協委員、工聯會立法會議員黃國在電台節

目表示，這是非常受歡迎政策，但要有好配套措施，建議增加內地檢疫酒店供應。

黃國表示，工聯會在內地中心收到５００多宗查詢或求助，反映通關需求非常強烈，相信放

寬隔離期後，需求會更加大。除了因為團聚及商務原因，亦多了一批報讀內地大學的港人、及身

處外國的內地人透過香港作中轉站返回內地。現時由香港返內地要在「深圳驛站」搶檢疫酒店名

額，每日只有１０００多個名額，不足以滿足需求，認為若無足夠配套措施，只是「好睇唔好食

」。



＊梁熙建議內地人在港「逆向隔離」＊



民建聯立法會議員梁熙在同一節目上，建議當局容許返內地的人在香港「逆向隔離」。他指

出，啟德及竹篙灣隔離設施有過萬間房間，亦有獨立洗手間，建議入境內地前在香港完成「７＋

３」隔離，可「點對點」閉環管理，坐車到內地。

梁熙表示，曾就有關建議，與香港不同部門及專家討論，承認建議有不少挑戰，因為相關工

作人員也要閉環管理，與候任醫務衞生局局長盧寵茂討論時，對方曾作科學分析，至於行政安排

是否做到，要待上任後才可回應。（ｈｙ）

