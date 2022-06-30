【回歸慶典】國家主席習近平夫人彭麗媛約下午４時半抵達戲曲中心

《經濟通通訊社３０日專訊》訪港的國家主席習近平夫人彭麗媛，下午約４時半抵達西九文
化區的戲曲中心。戲曲中心外一段柯士甸道來回行車線全面封閉。運輸署下午４時許表示，由於
警方行動，西九龍及佐敦一帶實施特別交通及運輸安排，交通繁忙。（ｈｙ）
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