【新冠肺炎】學校呈報１９２宗確診，粉嶺救恩書院共３人確診

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校今錄

１９２宗陽性個案，涉及１４８間學校，包括３１間幼稚園、６１間小學、６９間中學。過去７

日共１３５間學校呈報２宗或以上個案。

歐家榮表示，多１間學校的班別疑現感染群組，須停課一周，涉及粉嶺救恩書院３ＬＹ班，

２７名學生中共３人學生確診。（ｈｙ）

