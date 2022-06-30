【新冠肺炎】學校呈報１９２宗確診，粉嶺救恩書院共３人確診

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校今錄
１９２宗陽性個案，涉及１４８間學校，包括３１間幼稚園、６１間小學、６９間中學。過去７
日共１３５間學校呈報２宗或以上個案。
歐家榮表示，多１間學校的班別疑現感染群組，須停課一周，涉及粉嶺救恩書院３ＬＹ班，
２７名學生中共３人學生確診。（ｈｙ）
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