【新冠肺炎】先天性膽管閉塞５歲童昨晚離世，劉家獻：感非常難過

《經濟通通訊社３０日專訊》患先天性膽管閉塞的５歲女童小予恩不敵病魔昨晚離世。醫院

管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，對事件感到非常難過，並對病人家屬致以深切慰

問，會為他們提供所需協助。他續指，在小予恩留醫其間，醫護一直與家屬保持聯繫，而因案件

進入司法程序，無法再作回應。（ｈｙ）

