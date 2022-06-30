《青工俠說－廖錦興》北部都會區發展策略

《青工俠說》香港工業界一直都期望政府訂立清晰的工業政策，並設立專責的政策局主動策

劃和推動再工業化，以現時的科研基礎再加上政策支持創科和招攬本地和海外的人才。新一屆政

府即將履新，並會設立創新科技及工業局（Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ， Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

＆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｂｕｒｅａｕ），而政府提出北部都會區規劃是否能為香港創科和工業

界走上康莊大道？上月出席由香港專業及資深行政人員協會舉辦「北部都會區發展策略的概念、

動力與挑戰」講座，並邀得香港前港深合作策略規劃顧問及規劃署前處長凌嘉勤教授為主講嘉賓

。



凌教授指出北部都會區的構思源自行政長官２０２１年施政報告中已有《北部都會區發展策

略》相關的資料，北都區包括了元朗區及北區，陸地面積約３００平方公里，是一個具規模和動

態的城市空間，概念中包括土地用途多元化，布局緊湊居住和就業人口及企業高度聚集，亦具備

輻射能力帶動鄰近地區經濟發展。這個涉及雙城（香港及深圳）策略空間框架，可望藉其接壤深

圳的區位優勢，並以港深融合發展為助力，構建完整的創科產業生態系統。而計劃的北部都會區

中有支撐香港為國際創新科技中心，其中構想中有完整的創科產業生態系統並配以積極的政府政

策舉措：基礎和應用研究、科技成果轉化、樣品製造和測試、先進製造、投融資、專業服務和教

育和培訓。根據北部都會區的發展策略藍圖，將新開拓約６００公頃房屋及經濟發展用地，只住

宅部分相當於１４﹒５個太古城，人才方面估計新增約６﹒６萬至６﹒８萬個創科產業職位。



凌教授進一步解釋，北部都會區的變革政策與實施方式，讓發展成果早見成效：



一）產業發展政策

１﹒ 盡快制定產業發展政策，以引導空間規劃，指定批地時的產業類型，更早招攬人才╱企

業╱

機構

２﹒ 與各個產業界別、商會、年青企業家展開緊密對話，廣納意見

３﹒ 與深圳在優勢互補的原則下，共同制定合作方向及具體政策



二）創科發展批地政策

盡快制定批地政策，讓從事科技應用、科技研發及先進製造的企業可自主開發土地，更早地

吸納優質的創科企業進駐北部都會區



三）更新粉嶺安樂村工業區的功能

加快工業區提升成為孵化╱培育創科初創企業發展的基地，創造新經濟的工作職位



四）發掘活化新市鎮墟鎮帶來新經濟的潛力

尋找具潛力的地區或處所，例如新市鎮內的墟鎮，發展在短期可建立一定成效的新興產業支

援項目，尤其讓從事文化創意、環保服務、創科服務等的非牟利組織、初創、中小企作為試

點，以長遠開拓地區新經濟發展的潛力



五）大型都會級公共設施項目

在及早規劃公共設施的前提下，選定都會區級別的專上學院發展、文化中心、體育館、社區

服務綜合大樓等作為重點項目，邀請不同界別的專業，參與項目設計和建設



六）新田科技城及新界北現代服務業中心

盡快制定推廣新田科技城及新界北現代服務業中心計劃，吸引人才、企業和年青家庭選擇在

北部都會區生活、工作和發展



筆者對北部都會區抱有非常大的期望，希望能按序落實，北部都會區的五大經濟及就業板塊

（新界北現代服務業中心、新田科技城、羅湖╱文錦渡綜合發展樞紐、香園圍生物科技及食品創

科中心和沙頭角旅遊樞紐），將會是香港未來幾十年發展的重要產業。《香港青年工業家協會榮

譽會長 廖錦興》



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