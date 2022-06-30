【聚焦人幣】人幣中間價貶７９點三連跌，報６﹒７１１４近兩周低

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１１４，

較上個交易日跌７９點子，錄三連貶，創６月２０日以來近兩周新低，上個交易日報

６﹒７０３５。

美國聯儲局主席鮑威爾周三（２９日）出席歐洲央行論壇時，就目前處於４０多年來最高的

通脹率發表強硬言論，誓言美國政策制定者不會讓通脹長期影響經濟。美元匯價維持強勢，美匯

指數重上１０５，收報１０５﹒１０，升０﹒５８％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１１４ ＋７９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒００８４ －４６１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９１３６ －１４２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５２ ＋７﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１３６５ －３３６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１４５ －１７１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１７７１ －６４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８１７０ －１３７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０２９９ ＋２３９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２０５８ －１８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５７ －１﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ７﹒７８１０ －２０６１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１９５ ＋２１１﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒９７００ ＋１６５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

