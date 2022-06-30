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30/06/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶７９點三連跌，報６﹒７１１４近兩周低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１１４，
較上個交易日跌７９點子，錄三連貶，創６月２０日以來近兩周新低，上個交易日報
６﹒７０３５。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周三（２９日）出席歐洲央行論壇時，就目前處於４０多年來最高的
通脹率發表強硬言論，誓言美國政策制定者不會讓通脹長期影響經濟。美元匯價維持強勢，美匯
指數重上１０５，收報１０５﹒１０，升０﹒５８％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１１４　　　＋７９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒００８４　　－４６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９１３６　　－１４２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５２　　　　＋７﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１３６５　　－３３６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１４５　　－１７１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１７７１　　　－６４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８１７０　　－１３７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０２９９　　＋２３９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０５８　　　－１８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５７　　　　－１﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　７﹒７８１０　－２０６１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１９５　　＋２１１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒９７００　　＋１６５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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