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即市新聞

29/06/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》快手優化學習模型推薦策略，提高用戶留存率

　　《投資心得》快手－Ｗ（０１０２４）截至今年３月３１日的首季業績，實現總收入達
２１０﹒７億元人民幣，比去年同期增長２３﹒８％；而期內錄得６２﹒５億元人民幣的經營虧
損，比去年同期減８９﹒２％，核心營運數據創下新高，第一季度的毛利率及經營利潤率較去年
同期分別改善０﹒６個百分點及１６﹒０個百分點　集團提供的包括娛樂、線上營銷服務、電商
等多元化的內容，不但能提高平台的用戶參與度，更能在用戶、內容和業務夥伴之間形成良性循
環，有利集團增長。

＊ＡＩ驅動技術提供更好體驗，電商特設信任模式＊
　
　　集團的人工智能驅動技術為用戶提供更好的體驗。透過進一步優化深度學習模型、優化推薦
策略，有助於提高用戶長期留存率，促進用戶數量及使用時長的增長。線上營銷服務方面，集團
藉閉環的生態系統，加上產品種類全面、持續優化廣告主體驗，因而成功吸引了愈來愈多廣告主
進駐平台。於今年第一季度，集團平台的廣告主數量同比增長超過六成。　
　　電商服務方面的收入主要來自其閉環電商快手小店，而為了從同類型的競爭中突圍而出，集
團設計了信任電商模式，名為信任購的保障體系，在商家推薦機制中加入消費者信任指數以改善
商家運營；此外亦推出快品牌以服務及賦能知名品牌，及建造出屬於自己的電商生態。

＊料進一步發展差異化內容，加強算法優化＊
　
　　相信集團會一方面進一步發展差異化內容，以提升內容運營能力，同時亦加強算法優化，繼
而增加其平台上的用戶消費，故看好其中線表現。可考慮於現價買入，目標價為１００元，跌穿
７９元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關
股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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