《財金樂道－陳樂怡》恒指高位獲利盤漸現，煤炭股看高一線

《財金樂道》半年結基金粉飾櫥窗活動到達尾聲，七一回歸惠港政策「禮物」即將揭盅。由

於市場已提前炒起，投資者或會趁好消息出貨。加上，騰訊（００７００）大股東意外將再沽股

，惟沽售規模未明，加上在公開市場操作，將對股價帶來壓力，利淡科網板塊氣氛。內地縮短入

境人士隔離時間，便利人員流動，利好實際經濟復甦，資金或再次轉向傳統股。預計恒指高位獲

利盤逐步浮現，支持見於保力加通道中軸約２１５００點。



＊美國額外儲蓄及地產市場閃紅燈＊



儘管聯儲局多次安撫市場，美國經濟仍有望達至軟著陸，但市場對美國衰退憂慮有增無減，

預計投資者後續對經濟指標敏感度提升。在高通脹時期，美國６月密歇根大學消費信心指數降至

５０，為紀錄以來低位。我們認為美國消費者正動用疫情期間的額外儲蓄來應對生活成本上升，

加上社交距離措施解除後，服務消費需求釋放，餐廳及酒吧消費增加，故此通脹的負面影響尚未

呈現在零售銷售數據上。惟值得留意的是，４月美國個人儲蓄率降至４﹒４％，創下２００８年

９月以來最低水平，後續需要關注額外儲蓄能夠支撐多長時間。

另一重要經濟產業房地產市場則初現降溫訊號，美國４月房價漲幅略有放緩，根據標準普爾

ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ 指數，４ 月全美房價較去年同期上漲

２０﹒４％，３月房價漲幅為２０﹒６％，為半年以來首次增速放緩。事實上，加息周期驅動下

，美國３０年房貸利率急升至近６％，為２００８年１１月以來的最高水平，考驗民眾買樓供款

能力，預計成交量逐步下滑，美國房地產市場放緩，經濟增長動力減弱。



＊內地官方製造業ＰＭＩ望重返擴張＊



另一邊廂，內地經濟方面，隨著復工復產推進，工業活動加快恢復。５月工業企業利潤按年

下跌６﹒５％，降幅較４月收窄２﹒０個百分點。工業增加值５月轉升０﹒７％，４月下跌

２﹒９％。結構上，行業利潤分化改善，上游採礦業利潤雖仍處於高位，但按年增速大幅回落

４９﹒３個百分點至９２﹒２％。製造業利潤依然承壓，但按年跌幅較４月收窄４﹒１個百分點

至１８﹒４％，其中以中游改善幅度最大。市場預期６月官方製造業ＰＭＩ有望重返擴張區間

５０水平之上。

板塊方面，俄羅斯削減對德國天然氣供應，歐洲重啟煤電應急。海外煤炭供需偏緊，儘管內

地多番出招壓低煤價，包括查處煤炭價格超出合理區間行為，指導加大煤炭產能，惟國內外煤價

價差限制價格回調幅度。再者，內地工業生產活動逐步恢復，而且進入夏天用電高峰，煤炭需求

將會攀升，支持煤價走勢，預計煤炭股第三季盈利繼續豐厚，首選高派息的中國神華

（０１０８８）。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步釋放汽車消費潛力，政策實施預測今年

增加汽車及相關消費約２０００億元人民幣，政府方向涉及二手車市場、新能源汽車以及平行進

口政策。會議指，對小型非營運二手車，８月１日起全面取消遷入限制；１０月１日起轉移登記

實行單獨簽注、核發臨時號牌。

汽車產業續獲國策支持，據乘聯會６月周度零售數據環比持續改善，反映汽車購置稅減免的

刺激效用，惟預計７、８月將會淡化，因此預期汽車經銷商或會先行整固。另一邊廂，批發層面

產銷恢復力度持續拉升，關注比亞迪（０１２１１）、理想汽車（０２０１５）。

（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）



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