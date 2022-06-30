【樓市鬆綁】河南濟源房管局官微刪除房貸斷供可延期還本付息通知

《經濟通通訊社３０日專訊》河南省濟源市２９日於房地產管理局官方社交平台曾最新發布
樓市鬆綁措施，當中提出房貸斷供可延期還本付息、不納入個人征信，鼓勵房企對首付分期收取
引發。通知引發輿論關注。據內媒報道，今日該通知已從濟源市房地產管理局官微刪除。
（ｄｗ）
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