【樓市鬆綁】河南濟源房管局官微刪除房貸斷供可延期還本付息通知

《經濟通通訊社３０日專訊》河南省濟源市２９日於房地產管理局官方社交平台曾最新發布

樓市鬆綁措施，當中提出房貸斷供可延期還本付息、不納入個人征信，鼓勵房企對首付分期收取

引發。通知引發輿論關注。據內媒報道，今日該通知已從濟源市房地產管理局官微刪除。

（ｄｗ）

