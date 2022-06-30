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即市新聞

30/06/2022 09:59

《輪證高清－孫明哲》騰訊連跌３日，資金流入低面值認購證作部署

　　《輪證高清》騰訊（００７００）在周一（２７日）公布主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ將有序地
以場內方式出售集團所持的騰訊股份，受消息拖累，騰訊在大市上升的情況下，連跌３日，曾回
落至３６０元以下，是近３周的低位。資金積極流入騰訊好倉趁低吸納，其中周二（２８日）有
逾６２００萬元流入，是當日最多資金流入的個股產品，金額較第二位的港交所多出３倍。
。　觀察流入騰訊認購證的資金，發現投資者多數以面值較低的產品作部署，大約於０﹒１５元
以下，低面值產品的入場門檻較低，較容易控制投資成本，也可以利用注碼去控制風險。另外，
資金積極流入令部分產品的街貨偏高，在選擇產品時亦要特別注意街貨數據，避開高街貨證，同
時要注意由於正股波動，發行商未必能為產品提供較窄的買賣差價，在部署前可利用認股證搜尋
器查詢產品的買賣差價，避免買到差價太闊的產品。
　　因此，投資者可利用１５％價外程度以內（即行使價約４２０元以下）、２個月期以上、街
貨低於３０％作篩選，發現當中最高槓桿的是騰訊購１６５６９，其面值於０﹒１２元附近，是
高槓桿、低面值、低街貨的選擇。槓桿更高的留意稍稍價外的騰訊購１２１２７，行使價於
４３０元，提供近１０倍槓桿，兩者都是適合作短線部署的產品。如計劃部署其他科技股相關產
品，亦可留意以下條款合適的產品
科技股相關產品條款：
　
＊騰訊購１６５６９，行使價４１１﹒０８元，２０２２年９月８日到期，實際槓桿９﹒２倍
＊騰訊購１２１２７，行使價４３０元，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿９﹒６倍
＊美團購１８２３０，行使價２５０元，２０２２年１０月２６日到期，實際槓桿５﹒３倍
＊阿里購１８２２９，行使價１３８元，２０２２年０９月２７日到期，實際槓桿５﹒６倍
＊小米購１２１２２，行使價１５﹒９元，２０２２年０９月２７日到期，實際槓桿７倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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