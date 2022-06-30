【新冠肺炎】疾控解讀行程卡「摘星」：標記未反映風險難發揮作用

《經濟通通訊社３０日專訊》工信部昨日（２９日）宣布取消內地居民通信行程卡「星號」

標記，或意味著在過去１４天訪問過中高風險城市的民眾可自由出行，該政策刺激Ａ場旅遊、民

航股早盤進一步炒上。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友通過微博發文，解讀行程卡「摘星

」。吳尊友表示，這些新措施的出台，既不是新冠防控措施的放鬆，也不意味著動態清零政策的

放棄，更不意味著中國將要走西方國家新冠防控所謂的「躺平」路線。

他指出，「星號」標記僅僅提示某人來自有高風險區或中風險區的城市，並沒有與具體的高

風險區或中風險區直接掛勾，即不能反映「星號」標記者的實際風險高低。隨著科學防控、精準

施策的不斷完善，對於高風險區╱中風險區的劃分和防控管理要求更加精細化、精準化，通信行

程卡「星號」標記的提示作用，在新防控策略的具體實施中的難以發揮作用。

早前內地縮減入境隔離時間，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍亦有類似表述。她指出，雖

短入境隔離時間的政策調整是根據奧密克戎變異株的流行特點對防控措施的進一步優化，不會增

加疫情傳播的風險，是精準防控的體現。

國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察時，談到新冠疫情防控時指出，中國人口基數大

，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。寧可暫時影響一點經濟發展

，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。他強調，中國有能力也有實力實行動態清零

政策，直至取得最後勝利。（ｗｌ）

