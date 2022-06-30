【大國博弈】北約新戰略劍指中國系統性挑戰，外交部表達嚴重關切

《經濟通通訊社３０日專訊》北約公布的新的十年戰略，首次將中國列為戰略重點之一，北

約在文件中提到，該集團正面臨來自中國的「系統性挑戰」。指中國採用一系列廣泛政治、經濟

與軍事工具，增其全球影響力和權力，但同時戰略、動機與軍事建設並不透明，挑戰北約利益、

安全和價值，並試圖破壞基於規則的國際秩序。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方對北

約馬德里峰會出台所謂新戰略概念文件嚴重關切並堅決反對。

趙立堅強調，該文件罔顧事實，顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見。眾所周知，中國

始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國從來沒有侵略過任何國

家，從來不搞代理人戰爭，也不參加或者組建任何軍事集團。我們堅持走和平發展道路，推動構

建人類命運共同體，推進高質量共建「一帶一路」，提出並踐行全球發展倡議。

值得關注的是，北約在文件中將俄羅斯定為「最重大和最直接的威脅」，對中國仍定調為「

挑戰」。戰略文件中也表示，「對與中國進行建設性的接觸保持開放，包括建立透明互惠的關係

，以維護聯盟的安全利益。」（ｗｌ）

