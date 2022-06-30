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30/06/2022 09:46

【數據解讀】統計局：６月經濟總體恢復加快，製造業景氣面續擴大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，６月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
５０﹒２％，比上月上升０﹒６個百分點，時隔三個月後重回臨界點以上，為今年２月以來四個
月最高，但低於市場預期的５０﹒５％，顯示製造業恢復性擴張。
　　統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟
一攬子政策措施加快落地生效，中國經濟總體恢復有所加快。６月，調查的２１個行業中，有
１３個行業ＰＭＩ位於擴張區間，製造業景氣面繼續擴大，積極因素不斷積累。

＊生產指數和新訂單指數均返擴張＊

　　隨著復工復產持續推進，企業前期受抑制的產需加快釋放，生產指數和新訂單指數分別為
５２﹒８％和５０﹒４％，高於上月３﹒１和２﹒２個百分點，均升至擴張區間。從行業情況看
，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於５４﹒０％，產需恢
復快於制造業總體。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發力，供應商配送時間指數為
５１﹒３％，高於上月７﹒２個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業生產運
行。
　　６月，大型企業ＰＭＩ為５０﹒２％，連續兩個月高於臨界點，延續恢復性擴張勢頭。中型
企業ＰＭＩ為５１﹒３％，高於上月１﹒９個百分點，升至擴張區間，生產活動有所加快。小型
企業ＰＭＩ為４８﹒６％，高於上月１﹒９個百分點，小型企業恢復進程相對較慢，但景氣水平
有所回升。
　　高技術與裝備製造業恢復加快。６月，高技術製造業和裝備製造業ＰＭＩ分別為５２﹒８％
和５２﹒２％，高於上月２﹒３和３﹒３個百分點。消費品行業ＰＭＩ為５０﹒９％，高於上月
０﹒７個百分點，消費品行業繼續恢復性增長。高耗能行業ＰＭＩ為４８﹒３％，分別低於上月
和製造業總體１﹒７和１﹒９個百分點，景氣水平總體偏低。

＊近半企業反映訂單不足，出廠價格連續兩月收縮＊

　　６月，生產經營活動預期指數為５５﹒２％，高於上月１﹒３個百分點，升至近三個月高點
，企業信心繼續回升。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行
業生產經營活動預期指數高於６０﹒０％，企業對近期市場發展預期向好；紡織、石油煤炭及其
他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業持續低於５０﹒０％，企業信心有待增強。
　　統計局稱，雖然本月製造業延續恢復態勢，但仍有４９﹒３％的企業反映訂單不足，市場需
求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至４６﹒３％，連續兩個月位
於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。（ｗｌ）

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