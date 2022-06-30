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即市新聞

30/06/2022 09:59

【數據解讀】非製造業商務活動指數返擴張，統計局：服務業續恢復

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，６月份，非製造業商務活動指數為
５４﹒７％，高於上月６﹒９個百分點，連續兩個月明顯回升。統計局服務業調查中心高級統計
師趙慶河解讀指，６月份，國內疫情形勢整體平穩，各項助企紓困政策措施逐步落地，服務業延
續恢復態勢，商務活動指數在４、５月份低基數水平上回升至５４﹒３％，高於上月７﹒２個百
分點，重返擴張區間，服務業企業經營狀況較５月份有所改善。
　　調查的２１個行業中，商務活動指數位於擴張區間的由上月６個增加至１９個，服務業景氣
面明顯擴大。其中，前期受疫情衝擊嚴重的行業商務活動指數均有所回升，鐵路運輸、航空運輸
等行業高於６５﹒０％，業務總量連續兩個月環比增長；道路運輸、住宿、餐飲、生態保護及環
境治理、文化體育娛樂等行業升至臨界點以上，業務總量由降轉升。

＊配送時間指數升至擴張，暢通物流政策取得實效＊

　　從市場需求和預期看，６月新訂單指數和業務活動預期指數分別為５３﹒７％和６１﹒０％
，高於上月１０﹒０和５﹒８個百分點，表明隨著疫情影響減弱，服務業市場需求有所回暖，企
業信心逐步恢復。
　　建築業商務活動指數為５６﹒６％，高於上月４﹒４個百分點，表明建築業景氣度有所回升
。同時，供應商配送時間指數為５０﹒５％，高於上月８﹒８個百分點，升至擴張區間，表明暢
通交通物流政策取得實效，建築業原材料運輸不暢得到緩解，有力保障了施工進度。從市場預期
看，業務活動預期指數回升５﹒２個百分點至６３﹒１％，企業對近期行業發展前景較為樂觀。

＊企業生產經營狀況發生明顯積極變化＊

　　　６月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒１％，高於上月５﹒７個百分點，表明中國企業生
產經營總體呈現恢復性擴張。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指
數分別為５２﹒８％和５４﹒７％。統計局稱，６月份採購經理指數重返擴張區間，反映出企業
生產經營狀況與５月份相比發生明顯積極變化。但當前國內外經濟環境依然存在諸多不確定因素
，需進一步細化落實穩經濟一攬子政策措施，積極擴大有效需求，鞏固經濟恢復發展勢頭。
（ｗｌ）

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