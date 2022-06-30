【數據解讀】保銀資管：物流運輸效率大升，經濟動能有望延至７月

《經濟通通訊社３０日專訊》伴隨著上海重新開放、物流運輸加快恢復以及多地防疫限制鬆

綁，前期受壓抑的產需加快釋放，６月中國官方製造業和非製造業ＰＭＩ雙雙返回擴張區域。其

中，官方非製造業商務活動指數升至５４﹒７，創２０２１年５月以來新高；當月綜合ＰＭＩ產

出指數升至５４﹒１，亦為１３個月高點。分析人士認為，中國經濟回升態勢基本確立，後期在

政府進一步放鬆國內外旅行限制支持下，這股經濟動能有望延續。但相比企業產能恢復速度，市

場需求恢復相對滯後，需求收縮壓力仍然很大，市場高度關注中央是否出台額外的增量刺激政策

。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，面對家庭部門的服務業反彈尤其強勁，這

股經濟動能有望延續到７月。他並指出，當月供應商配送時間指數環比勁升７﹒２個點至

５１﹒３，表明物流運輸效率較前期已大大提升，但由於該分項在編纂製造業ＰＭＩ時是個逆向

指標，因此估算實際拉低整體ＰＭＩ約１個點，製造業實際反彈力度可能比ＰＭＩ表現得更強。

不過張智威指出，中國依然堅持動態清零，意味著在防疫進一步放鬆之前，經濟增速可能一

直在潛在增速下方。市場焦點已經轉移到二季度宏觀數據發布後可能的政策動向，預計會有新一

輪刺激措施，包括發行特別國債以拉動更多財政支出等。（ｗｌ）

