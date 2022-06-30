【回歸慶典】習近平下午會見林鄭及行政立法司法機構等負責人

《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平下午在會展會見行政長官林鄭月娥。

政府發言人說，習近平在林鄭月娥陪同下會見行政、立法及司法機構負責人，出席者包括終

審法院首席法官、立法會主席、行政會議非官守議員及第五屆特區政府主要官員和全體常任秘書

長。（ｈｙ）

