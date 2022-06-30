  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/06/2022 11:45

【外圍經濟】新西蘭儲備銀行：樓市基本面或正在發生變化

　　《經濟通通訊社３０日專訊》新西蘭儲備銀行首席經濟師Ｐａｕｌ　Ｃｏｎｗａｙ在銀行網
站上發表評論，表示新西蘭樓市的基本面可能正在發生變化。
　　他說樓價可能會回到更符合市場基本面的可持續水平。此前新西蘭儲備銀行預測，樓價將從
高峰下跌１５％。
　　在人口方面，他認為移民到新西蘭的人數不太可能迅速恢復到疫情前的水平，這將導致整體
人口增長放緩，但政府正在更改城市規劃，以釋放更多房屋供應。（ｒｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/06/2022
商湯限售股解禁「傷劏」逾四成　趁低昅定忍忍手？
人氣文章財經熱話30/06/2022
《午市前瞻》半年結前美國擴大制裁 專家籲留意美股業績期波動
人氣文章財經熱話30/06/2022
【禁售期完結】商湯高層延長禁售期半年　股價曾急插五成！
人氣文章大行報告30/06/2022
【大行炒D乜】摩通調低內銀股目標價　Click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning30/06/2022
林家亨：港股7月回調至保歷加通道中軸　料天齊鋰業招股反應理想
人氣文章財經熱話30/06/2022
【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金