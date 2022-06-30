【外圍經濟】新西蘭儲備銀行：樓市基本面或正在發生變化

《經濟通通訊社３０日專訊》新西蘭儲備銀行首席經濟師Ｐａｕｌ Ｃｏｎｗａｙ在銀行網
站上發表評論，表示新西蘭樓市的基本面可能正在發生變化。
他說樓價可能會回到更符合市場基本面的可持續水平。此前新西蘭儲備銀行預測，樓價將從
高峰下跌１５％。
在人口方面，他認為移民到新西蘭的人數不太可能迅速恢復到疫情前的水平，這將導致整體
人口增長放緩，但政府正在更改城市規劃，以釋放更多房屋供應。（ｒｃ）
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