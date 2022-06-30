【企業盈警】國能國際資產（９１８）料全年盈轉虧１１７０萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》國能國際資產（００９１８）公布，預期截至３月３１日止年
度虧損１１７０萬元，去年度盈利約１０３０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因投資物業公平值虧損增加約１０１０萬元及預期信貸虧損模型項下
減值虧損增加約１４３０萬元。（ｗｈ）
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