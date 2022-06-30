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30/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒８億人幣，買理想沽小鵬

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２９３點，報２２１２５點。最高跌
１２９點報２２２８９點，最低跌５７４點報２１８４４點。恒指收報２１９９６點，跌４２２
點或１﹒８８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４８﹒８億元人民幣，增加１６﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是理想汽車（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）；
淨賣出最多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）

　　主板成交１６０８﹒２７億元減少８﹒６％。其中港股通成交４２４﹒２億元，佔總成交
２６﹒４％。
　　
＊大摩維持增持理想評級＊

　　摩根士丹利發表研報指，理想汽車（０２０１５）擬增發最多２０億美元美國存托股份，集
資所得將用於研發新一代純電動車、智能座艙系統及自動駕駛系統。該行維持其「增持」評級，
美股目標價４１美元。
　　理想汽車跌８﹒８４％報１４４﹒３元，北水淨買入８﹒９億元；騰訊控股跌０﹒２２％報
３６５元，北水淨買入８﹒５億元；舜宇光學科技跌５﹒８４％報１２９元，北水淨買入３﹒７
億元。
　　小鵬汽車跌７﹒４％報１２５﹒１元，北水淨賣出３﹒２億元；快手跌２﹒３４％報
８７﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車跌９﹒２２％報１６﹒１４元，北水淨賣出
２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　８﹒８５
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒５２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　３﹒７４
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　　２﹒７２
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　２﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　－３﹒２４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒７７
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－２﹒７５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒４８
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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