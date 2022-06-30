【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒８億人幣，買理想沽小鵬

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２９３點，報２２１２５點。最高跌
１２９點報２２２８９點，最低跌５７４點報２１８４４點。恒指收報２１９９６點，跌４２２
點或１﹒８８％。
按額度計算，北水全日淨流入４８﹒８億元人民幣，增加１６﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是理想汽車（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）；
淨賣出最多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）
。
主板成交１６０８﹒２７億元減少８﹒６％。其中港股通成交４２４﹒２億元，佔總成交
２６﹒４％。
＊大摩維持增持理想評級＊
摩根士丹利發表研報指，理想汽車（０２０１５）擬增發最多２０億美元美國存托股份，集
資所得將用於研發新一代純電動車、智能座艙系統及自動駕駛系統。該行維持其「增持」評級，
美股目標價４１美元。
理想汽車跌８﹒８４％報１４４﹒３元，北水淨買入８﹒９億元；騰訊控股跌０﹒２２％報
３６５元，北水淨買入８﹒５億元；舜宇光學科技跌５﹒８４％報１２９元，北水淨買入３﹒７
億元。
小鵬汽車跌７﹒４％報１２５﹒１元，北水淨賣出３﹒２億元；快手跌２﹒３４％報
８７﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車跌９﹒２２％報１６﹒１４元，北水淨賣出
２﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） ８﹒８５
騰訊控股 （００７００） ８﹒５２
舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒７４
青島啤酒股份 （００１６８） ２﹒７２
中國神華 （０１０８８） ２﹒１９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小鵬汽車 （０９８６８） －３﹒２４
快手 （０１０２４） －２﹒７７
長城汽車 （０２３３３） －２﹒７５
美團 （０３６９０） －２﹒４８
中國移動 （００９４１） －２﹒３８
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