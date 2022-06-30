【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒８億人幣，買理想沽小鵬

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２９３點，報２２１２５點。最高跌

１２９點報２２２８９點，最低跌５７４點報２１８４４點。恒指收報２１９９６點，跌４２２

點或１﹒８８％。

按額度計算，北水全日淨流入４８﹒８億元人民幣，增加１６﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是理想汽車（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）；

淨賣出最多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）

。

主板成交１６０８﹒２７億元減少８﹒６％。其中港股通成交４２４﹒２億元，佔總成交

２６﹒４％。



＊大摩維持增持理想評級＊



摩根士丹利發表研報指，理想汽車（０２０１５）擬增發最多２０億美元美國存托股份，集

資所得將用於研發新一代純電動車、智能座艙系統及自動駕駛系統。該行維持其「增持」評級，

美股目標價４１美元。

理想汽車跌８﹒８４％報１４４﹒３元，北水淨買入８﹒９億元；騰訊控股跌０﹒２２％報

３６５元，北水淨買入８﹒５億元；舜宇光學科技跌５﹒８４％報１２９元，北水淨買入３﹒７

億元。

小鵬汽車跌７﹒４％報１２５﹒１元，北水淨賣出３﹒２億元；快手跌２﹒３４％報

８７﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車跌９﹒２２％報１６﹒１４元，北水淨賣出

２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ８﹒８５

騰訊控股 （００７００） ８﹒５２

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒７４

青島啤酒股份 （００１６８） ２﹒７２

中國神華 （０１０８８） ２﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －３﹒２４

快手 （０１０２４） －２﹒７７

長城汽車 （０２３３３） －２﹒７５

美團 （０３６９０） －２﹒４８

中國移動 （００９４１） －２﹒３８

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