《日入而息》習近平訪港發表簡短講話，港股上半年累跌６﹒６％

《今天重點》

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習近平伉儷專列抵西九龍站，林鄭及駱惠寧迎接；習近平稱香港歷經風雨後浴火重生，一國兩制

是好制度；習近平抵港５名副國級領導人隨行，包括王毅及夏寶龍；習近平下午會見林鄭及行政

立法司法機構等負責人；習近平下午會展會見各界人士，馬逢國指每批約二百人；習近平抵科學

園視察，警方嚴密戒備；彭麗媛到訪戲曲中心，與年青演員及樂團成員等交流；習近平讚林鄭任

內做了大量艱苦工作，中央充分肯定；習近平會見梁振英，委託相關方面轉達對董建華問候

本港５月零售銷售按年跌１﹒７％，遠遜預期

莎莎國際（００１７８）全年虧損收窄至３﹒４４億元，不派息

據報國泰貨機已恢復全線運行，每周將運營９０至１００架貨機航班

政府本財政年度首兩個月赤字為６５２億元

金管局：５月新批出住宅按揭貸款額按月升４３﹒２％；５月港元存款跌０﹒６％，首５個月升

１％；本港５月外匯基金總資產增加２７１億元

本港新增２１９６宗本地個案，輸入個案１６２宗；增２８宗染ＢＡ﹒４╱５變種病毒個案，９

宗無源頭

５家中國公司被美制裁，商務部表示堅決反對

北約新戰略劍指中國系統性挑戰，外交部表達嚴重關切

澳門增８８宗確診，６月１８日起累計５７２宗；澳門宣布進入賭場及地盤由核酸檢測改為快速

抗原檢測

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《即日市況》

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恒指全日低收１３７點報２１８５９，科指低收６６點報４８７０

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒１％三千四不保，上半年累跌６﹒６％

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《美元匯價》

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儲局官員鷹派立場推升美匯，料英鎊仍會受壓

歐元最新報１﹒０４２１╱２２，日圓最新報１３６﹒３０╱３１

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《公司業績》

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大快活（０００５２）全年純利按年跌７２％，派末期息４０仙

鷹美（０２３６８）全年純利按年跌１２﹒４％，派末期息１４港仙

紛美包裝（００４６８）料今年初至６月２８日純利最多７０００萬元人民幣

大昌集團（０００８８）全年虧轉盈賺２９０萬元，末期息０﹒１２元

莎莎國際（００１７８）全年虧損收窄至３﹒４４億元，不派息

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《公司資訊》

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傳玄武雲（０２３９２）以每股６﹒２４元定價

萬隆控股（０００３０）延遲發全年業績，續暫停買賣

惠理集團（００８０６）委任黃慧敏為行政總裁，明日起生效

港交所（００３８８）任命陳建和為董事總經理兼集團庫務主管

叙福樓（０１９７８）開設三間品牌餐廳，未來將加快物色策略地段

任天堂表示將攜手騰訊（００７００）繼續在中國市場推廣Ｓｗｉｔｃｈ

據報宏利金融（００９４５）擬全購內地資產管理合營公司

商湯（０００２０）與沙特阿卜杜拉國王金融區簽署備忘錄

港鐵（０００６６）東涌配電站項目重推，下月２８日截標

東風旗下電動車品牌發生自燃事故，正調查事故原因

３香港已於今日啟動７００ＭＨｚ ５Ｇ頻譜基站

匯豐料今年信用卡消費錄單位數增長，壞帳情況穩定

據報國泰貨機已恢復全線運行，每周將運營９０至１００架貨機航班

阿里雲推出「能耗寶」可持續發展平台，已服務超過二千家企業

龍資源（０１７１２）瑞典法院均駁回環境許可證申請，不影響採礦特許權

德銀天下（０２４１８）現屬上市最佳時機，與股東業務往來非依賴

嘉里建設（００６８３）藍秀蓮辭任首席財務主管

莎莎國際（００１７８）首財季零售和批發營業額按年跌４﹒７％

騰訊等近３０家機構發起數字藏品行業自律倡議，籲提高准入標準

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《神州民企》

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吉利（００１７５）回應退出集度汽車：仍與百度（０９８８８）共同持股

奈雪的茶（０２１５０）推喝茶送虛擬股票活動

百度（０９８８８）全資持股集度汽車，吉利（００１７５）關聯公司退出

花樣年（０１７７７）因未為公司債披露年報，被深圳證監局責令改正

大明國際（０１０９０）料潛在部分出售事項將於今年１２月或前後完成

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《中國要聞》

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商務部表示推動內地、香港、澳門共建單一自貿區

國防部表示中國發展武器裝備，不針對任何國家和目標

保銀資管表示物流運輸效率大升，經濟動能有望延至７月

考慮到疫情對經濟影響，上海今年最低工資標準不調整

境外虛幣平台私下吸納內地投資，內媒稱還將加強監管

非製造業商務活動指數返擴張，統計局表示服務業續恢復

統計局表示６月經濟總體恢復加快，製造業景氣面續擴大

內地６月官方製造業ＰＭＩ反彈至５０﹒２％，低預期

人行８００億逆回購利率持平，今放水７００億

楊偉民稱房地產在中國仍有必要、有剛需而非夕陽產業

貝殼研究院表示６月百城租金指數環比止跌轉漲０﹒５％

河南濟源房管局官微刪除房貸斷供可延期還本付息通知

６月地方債發行創新高，專項債申報增新能源、新基建

財政部表示５月全國發行地方政府債券１２０７７億元

外匯局表示５月國際貨物和服務貿易順差５２４億美元

國家網信辦就個人信息出境標準合同規定公開徵求意見

寶馬瀋陽新廠開業，商務部表示外企對中國市場信心不減

網傳上海凱寶將被上海國資委收購？公司稱消息不屬實

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《寶島快訊》

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台股大跌２﹒７％失守萬五關，報１４８２５﹒７３點

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《其他消息》

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鄧炳強稱港區國安法和完善選制令一國兩制行穩致遠

陳智思今離任行會召集人，感謝四位特首信任

黃若鋒及廖玉玲獲委任為區域法院法官

政府本財政年度首兩個月赤字為６５２億元

本港５月零售銷售按年跌１﹒７％，遠遜預期

金管局：５月新批出住宅按揭貸款額按月升４３﹒２％；５月港元存款跌０﹒６％，首５個月升

１％；本港５月外匯基金總資產增加２７１億元

滬深港通北向交易今明關閉，７月４日恢復交易

安永料本港上半年新股集資額１７７億元，跌９２％；安永料港全年新股集資２２００億，望躋

身全球首五位

因應七一活動，港鐵會展站今晨起關閉，至明天下午２時重開

富途子公司獲新交所全會員資格

中原ＣＣＬ按周升１﹒１３％，上半年跌１﹒７４％

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《回歸慶典》

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習近平稱香港歷經風雨後浴火重生，一國兩制是好制度

習近平伉儷專列抵西九龍站，林鄭及駱惠寧迎接

康文署明晚於紅館舉辦回歸二十五周年文藝晚會

李家超與高官明早將出席升旗儀式及政府就職禮

立法會議員指回歸慶典安排混亂，冀當局總結經驗

董建華未露面或再缺席活動，公關表示正休假不回應

國家主席習近平夫人彭麗媛約下午４時半抵達戲曲中心

陳茂波稱習近平讓「一國兩制」實踐回到正軌上

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《大國博弈》

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５家中國公司被美制裁，商務部表示堅決反對

中國對美加徵關稅商品排除延期清單至明年２月

澳洲葡萄酒協會關在華辦事處，商務部籲中澳相向而行

美國ＦＣＣ委員去信促兩大應用商店移除ＴｉｋＴｏｋ

Ｇ７稱中國存強逼勞動，商務部表示缺依據且與事實不符

北約新戰略劍指中國系統性挑戰，外交部表達嚴重關切

國防部表示堅決反對日方同台灣官方往來和軍事聯繫

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《恒大困局》

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「１５恒大０３」展期半年兌付議案獲持有人會議通過

內媒表示恒馳５於７月開售價格約２０萬，十一後啟交付

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《新冠肺炎》

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本港新增２１９６宗本地個案，輸入個案１６２宗

增２８宗染ＢＡ﹒４╱５變種病毒個案，９宗無源頭

學校呈報１９２宗確診，粉嶺救恩書院共３人確診

中國美國商會表示內地新入境隔離政策執行一致性是關鍵

何栢良稱確診個案或在幾周內急升，長者需打第四針

全國昨新增本土陽性３９宗，深圳再增２宗本地

台灣本土確診回落至逾３﹒８萬宗，１１８宗死亡病例

澳門增８８宗確診，６月１８日起累計５７２宗；澳門宣布進入賭

場及地盤由核酸檢測改為快速抗原檢測

疾控解讀行程卡「摘星」：標記未反映風險難發揮作用

陳肇始稱醫務衞生局工作充滿挑戰，有信心打勝抗疫戰

黃國籲增內地檢疫酒店，梁熙倡在香港「逆向隔離」

上海向電影院發放停業及復工補貼，停業已近四個月

先天性膽管閉塞５歲童昨晚離世，劉家獻稱感非常難過

全日空恢復赴北京航線，外交部表示航班增加有積極進展

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