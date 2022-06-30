《窩輪匯智－劉嘉輝》續看好汽車、科網股及港交所，留意轉倉策略

《窩輪匯智》隨內地疫情減退，內地經濟重啟、製造業復工復產，國家統計局最新公布的６

月製造業採購經理指數（ＰＭＩ） 創４個月新高升至５０﹒２，重回盛衰分界線以上，非製造

業商務活動指數更升至一年高位５４﹒７，連續兩個月回升。

回顧過去半年，港股由年初約兩萬五位置，反覆向下一度低見１８２３５點後回升，「五窮

」及「六絕」月皆有理想表現，連升兩個月，恆指本月一度高見２２，４４９點，成功重上

１００天線，整體成交亦跟隨升勢有所增加。

在市場氣氛改善的環境下，個股板塊亦有不少升勢突出的個股。云云強勢板塊中，可留意５

月及６月表現出眾的汽車板塊。內地陸續推出刺激汽車消費及新能源車補貼等措施，比亞迪

（０１２１１）股價５月由低位２０３元附近，一度高見３３３元，升幅最多超過六成。理想汽

車（０２０１５）同期由低位７４﹒７５元計，升幅更超過１﹒２倍。

國策亦帶動一眾電商平台表現，阿里（０９９８８）單月曾最多升逾兩成，重上紅底股位置

。美團（０３６９０）連升三個月，股價曾重上２００元關，續看好的投資者不妨留意轉倉的準

備，並留意其２５０天線（一般視為牛熊分界線）位置作行使價的參考︰如阿里的２５０天線於

１３５元附近，美團則於２２０元，可作參考以部署股價進一步上升，修復牛熊分界線的機會；

但如果認為２５０天線為重要阻力，看淡或對沖手上阿里或美團持股，亦可留意相關淡倉如認沽

證。

最後，兩地監管機構批准交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通機制，下周一（４日）啟

動，包括盈富基金等多隻ＥＴＦ獲納入。港交所股價一度突破４００元大關後跟隨市況回落，周

四（２９日）暫於３８０元上方爭持。同樣，港交所升破１００天線後，下一站認購證的行使價

部署不妨放眼２５０天線即４３０元附近。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理

香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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