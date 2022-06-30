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即市新聞

30/06/2022 17:43

《窩輪匯智－劉嘉輝》續看好汽車、科網股及港交所，留意轉倉策略

　　《窩輪匯智》隨內地疫情減退，內地經濟重啟、製造業復工復產，國家統計局最新公布的６
月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）　創４個月新高升至５０﹒２，重回盛衰分界線以上，非製造
業商務活動指數更升至一年高位５４﹒７，連續兩個月回升。
　　回顧過去半年，港股由年初約兩萬五位置，反覆向下一度低見１８２３５點後回升，「五窮
」及「六絕」月皆有理想表現，連升兩個月，恆指本月一度高見２２，４４９點，成功重上
１００天線，整體成交亦跟隨升勢有所增加。
　　在市場氣氛改善的環境下，個股板塊亦有不少升勢突出的個股。云云強勢板塊中，可留意５
月及６月表現出眾的汽車板塊。內地陸續推出刺激汽車消費及新能源車補貼等措施，比亞迪
（０１２１１）股價５月由低位２０３元附近，一度高見３３３元，升幅最多超過六成。理想汽
車（０２０１５）同期由低位７４﹒７５元計，升幅更超過１﹒２倍。
　　國策亦帶動一眾電商平台表現，阿里（０９９８８）單月曾最多升逾兩成，重上紅底股位置
。美團（０３６９０）連升三個月，股價曾重上２００元關，續看好的投資者不妨留意轉倉的準
備，並留意其２５０天線（一般視為牛熊分界線）位置作行使價的參考︰如阿里的２５０天線於
１３５元附近，美團則於２２０元，可作參考以部署股價進一步上升，修復牛熊分界線的機會；
但如果認為２５０天線為重要阻力，看淡或對沖手上阿里或美團持股，亦可留意相關淡倉如認沽
證。
　　最後，兩地監管機構批准交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通機制，下周一（４日）啟
動，包括盈富基金等多隻ＥＴＦ獲納入。港交所股價一度突破４００元大關後跟隨市況回落，周
四（２９日）暫於３８０元上方爭持。同樣，港交所升破１００天線後，下一站認購證的行使價
部署不妨放眼２５０天線即４３０元附近。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理
香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


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＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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