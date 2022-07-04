《出旗制勝－麥穎儀》港股先跌後回，港交（３８８）破位後見整固

《出旗制勝》七一假期前夕恒指表現反覆，上周四（３０日）曾下試上周上升裂口下方約
２１７００點水平，今早（４日）又一度跌穿１００天線，最多跌約４０１點見２１４５８點低
位，其後跌幅顯著收窄，繼續於２１８００點附近拉鋸。投資者如看好恒指，或可留意恒指購
１３６００，行使價２４０００點，實際槓桿１１﹒４倍，引伸波幅２７﹒３％，換股比率
５５００兌１，２０２２年１０月２８日到期；如看淡，或可留意恒指沽１４２３８，行使價
２０４００點，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅２９﹒４％，換股比率９０００兌１，２０２２年
１０月２８日到期。
港交所（００３８８）在６月２４日突破了１００天線後，上周一（２７日）又以上年７月
以來最大成交額約８２億，裂口再上升約７％報４００﹒２元，日內高位見４０４﹒２元，升穿
了３月份中旬頂部約３９５元水平，創下自２月以來新高，但其後數日走勢有所回調，今早更曾
跌逾５％至３６６元附近，與６月１４日最低位３３４﹒２元相比，則仍有約１０％升幅。消息
方面，今日ＥＴＦ通正式交易，或有望刺激大市交投或利好港交所股價表現。投資者如看好港交
，或可留意港交購２７６８０，行使價４４８元，實際槓桿１０﹒５倍，引伸波幅３９﹒５％，
換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意港交沽２８０４０，行
使價３１８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅３８﹒０％，換股比率１００兌１，２０２２年
１２月２９日到期。
上周傳出騰訊（００７００）遭南非大股東違背「三年不賣」承諾持續減持的消息，雖然騰
訊上月曾三次進行股份回購，但截至上周四收市，一周４日累計仍跌約８％，報３５４﹒４元，
失守５０天線。投資者如想候低吸納，或可留意騰訊購１９４０６，行使價４２０元，實際槓桿
７﹒４倍，引伸波幅４５﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年１０月２８日到期；但相反
，如看淡則可留意騰訊沽１６１０３，行使價３２８﹒８８元，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅
４６﹒２％，換股比率９７﹒０８７兌１，２０２２年０８月３０日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
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