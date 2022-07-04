《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》港股長假期前夕，恒指上周先升後跌，上周四（３０日）跌穿２２０００點關

口，回補了周初的上升裂口至２１８００點附近，短線反覆上升形態未變，上升軌支持在

２１５００點附近。恒指牛熊證資金流情況，截至上周三（２９日）過去５個交易日，恒指牛證

合共錄得約１﹒１１億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約２﹒４３億港

元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周三，恒指牛證街貨主要在收回價

２１５００點至２１７９９點之間，累計相當約２４４３張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２２３００點至２２５９９點之間累計了相當約１１３２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２６﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至２８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２６﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升４﹒５個波幅點至

３４﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至４２﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至３２﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至３８﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

１９﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２８﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至２０﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至３７﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２６﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至上周三前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

７５８７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約４３５元至４６９元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒８倍至８﹒６

倍；另外，中移相關認購證及牛證期內錄得約２１９３﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價５３元至５６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１１﹒５倍至１２﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

１８７３﹒０萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約８５元至

１０８元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒４倍至４﹒５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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