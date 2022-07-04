《運籌帷幄－梁業豪》港股第三次有勢逆轉，信得過！

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。經過三年的煎熬後，不少港股散戶投資者對入市的信心已經

大減，部分對研究亦提不起興趣。然而，期間筆者從未停止認真分析港股大市的變化，一直在監

察好淡大戶於市場內的部署和舉動。確實，自恒指於２０１８年１月高見３３４８４後，我們看

到的為反覆下挫的市況。期間指數曾於去年２月升回３１１８３。令投資者有很大的憧憬。

其後大市的跌勢變得非常急速，但於本年３月跌至１８２３５後，中長期形勢再度轉好。當

然，圖表形勢轉好的情況於２０１８年１０月後和２０２０年後３月後也曾出現過。好友最終仍

是無功而回；但從投資氣候的角度來看，最壞的時刻很可能已經過去，淡友大戶無大再攻的空間

。昨午（３日）傳來利好消息，內地三大航空公司斥資３７０億美元，採購２９２架空中巴士，

明顯看好未來旅遊商務前景，並認為經濟可以持續復甦。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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