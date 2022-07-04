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即市新聞

04/07/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股第三次有勢逆轉，信得過！

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。經過三年的煎熬後，不少港股散戶投資者對入市的信心已經
大減，部分對研究亦提不起興趣。然而，期間筆者從未停止認真分析港股大市的變化，一直在監
察好淡大戶於市場內的部署和舉動。確實，自恒指於２０１８年１月高見３３４８４後，我們看
到的為反覆下挫的市況。期間指數曾於去年２月升回３１１８３。令投資者有很大的憧憬。
　　其後大市的跌勢變得非常急速，但於本年３月跌至１８２３５後，中長期形勢再度轉好。當
然，圖表形勢轉好的情況於２０１８年１０月後和２０２０年後３月後也曾出現過。好友最終仍
是無功而回；但從投資氣候的角度來看，最壞的時刻很可能已經過去，淡友大戶無大再攻的空間
。昨午（３日）傳來利好消息，內地三大航空公司斥資３７０億美元，採購２９２架空中巴士，
明顯看好未來旅遊商務前景，並認為經濟可以持續復甦。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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