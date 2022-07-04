《一周攻略－周進略》下半年市況漸回穩

《一周攻略》誠如上周所言，預期漸扭轉，市況略回穩。市況者，不獨股市，也包括其他各

類資產。所謂回穩，不等於之後一面倒上升，沒有跌的空間。然則，回穩不回穩，究竟有甚麼根

本的分別？



＊知其不可為而為之？＊



分別在於，大家最好掛在口邊的一句：不明確因素，或曰不確定性。是的，究竟不明朗因素

消除了沒有，可以有很大不同。嚴格來說，不明朗因素不可量度，有別於有一定計量標準的風險

，尤其是保險意義下的風險。在金融市場上，絕大多數人真正要談的是不明朗因素，可從本質上

，那根本是不可知的，直到真的發生，那大家無疑於知其不可為而為之，其志雖可嘉，但未免徒

勞。

不過，細心一想，是不是真的不可知呢？對於多數人來說無知無覺，不等於對所有人都是無

知無覺。所說的不是甚麼神通廣大的大戶，有甚麼過人之處，而是個別一般人，每個人都掌握一

點甚麼別人不知道的，大家都有圖利的動機，透過在金融市場上押注，便不知不覺地，把相關資

訊都反映出來，有時你看來先知先覺，有時後知後覺，當中牽涉到的，不單是手上的資訊是否真

確，也要涉及其他人怎樣判斷你手上看來真確的，要大家改觀，你的真確也可以獲利！



＊要扭轉預期，反其道而行＊



如今看來，關於疫情帶來供應鏈的危機，繼而產生個別物價的向上動力，然後是一般人從生

活層面感受到物價上升，配合起之前多年來央行早已注入的大量貨幣供應，大家自然有絕對合理

的通脹預期出來，雖然是央行大力量寬低息之後的多年後才出現！

如今央行要扭轉此番預期，自然要反其道而行，大力加息是正常時期正常手段，針對周期性

的變化。然而，更為重要的，其實是把之前多年的非常時期非常手段都改變。



＊跟進事態變化，市場更新預期＊



然而，最新的數據顯示，美聯儲等歐美央行，在這方面的工夫，大抵只是表面工夫，沒有真

的用力去做，如此一來，投資者收到的訊息，便不清楚，皆因央行大員一方面表達出來的，是不

惜一切的把通脹壓下去，但另一邊廂，仍然有如此這番保留。可以預期，這一點是未來幾周大家

最要處理的，一旦此番預期持續，則美聯儲主席的言行便顯得不一致，要取信於投資者，繼而造

成自我實現預言的好處，幫助央行與市場產生新的良性循環和期望均衡，便有一定難度。

如此說來，不明朗因素可沒有消除，而是在變化中。是的，關鍵便是，看來不可預測的，其

實細心跟隨其變化，也可以一步一步的推演出來。果如是，投資者又何需太擔心，反正你知道的

，人家也知道，人家也知道你知道，甚至人家也知道你知道人家知道你知道，餘此類推，最終結

果是，這些資訊亦早已反映在市場上了。



＊近一年多沽壓漸除＊



換言之，大家近一年多的沽壓，有望逐漸消除，除非有別的未有考慮在內，也不包括在上述

故事的因素，則會有較惡劣的變化。下半年看來，比起上半年，應該有一定的回穩，就是這個意

思。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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