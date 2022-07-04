《套期保值－蕭猷華》恒指阻力看２２６００點

《套期保值》港股上半年受多項內、外因素影響，走勢可以用過山車來形容，由去年，內地

監管部門的監管整改政策，到本港年初出現第五波疫情，加上２月２４日俄烏戰事爆發，恒生指

數在３月１５日跌至１８２３５點。與此同時，環球通脹肆虐，美國展開加息周期、縮表，聯邦

基金利率已由年初的０％至０﹒２５％升至１﹒５％至１﹒７５％，聯儲局預告年底利率很可能

升至３﹒４％水平，美元強、人民幣弱、港美息差擴闊，港元跌至弱方保證水平，資金外流，本

地銀行不排除年底前調高最優惠利率。下半年，港股仍然面對多種因素影響，股市何去何從？



首先，從環球因素說起，俄烏戰事預期持續，剛結束的七國集團會議，聲明指出繼續支持烏

克蘭抵抗俄羅斯，美國上周批出新一輪武器援助烏克蘭。與此同時，土耳其總統埃爾多安出乎意

料支持芬蘭、瑞典加入北約，變相令俄烏和談更加艱難。俄羅斯作為全球能源、工業金屬、農產

品出口大國，地緣緊張局勢持續，恐會令油價持續高企，甚至創新高，通脹難以回落。



此外，聯儲局主席鮑威爾立場明顯轉「鷹」，支持激進加息政策去降低通脹，除了令企業成

本增加、流動性減少之外，亦會削弱民眾需求。美國剛公布第一季ＧＤＰ修訂，降至萎縮

１﹒６％，消費開支、企業信心指標、耐用品訂單等數據，表現全部倒退。雖然美國勞工市場仍

然強勁，但預期第三季經濟進一步下滑，料美股短期仍向下尋底。



另一方面，內地為保經濟，推出多項支持經濟政策，預期Ａ股表現會跑贏美股。此外，美國

短期料降低中美關稅，不過有消息指美國政府或可能調高其他領域的貨品關稅，中美長期處於競

爭狀態，時好時壞。與此同時，中美息差擴闊，限制了內地貨幣政策的寬鬆預期，港股夾在中美

之間，預期下半年金融市場主題仍然圍繞俄烏戰事、通脹、美國加息步伐、中美關係、美國中期

大選、內地政策等多項因素，預期港股仍然反覆為主，恒生指數阻力看２２６００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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