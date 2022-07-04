  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 08:53

《套期保值－蕭猷華》恒指阻力看２２６００點

　　《套期保值》港股上半年受多項內、外因素影響，走勢可以用過山車來形容，由去年，內地
監管部門的監管整改政策，到本港年初出現第五波疫情，加上２月２４日俄烏戰事爆發，恒生指
數在３月１５日跌至１８２３５點。與此同時，環球通脹肆虐，美國展開加息周期、縮表，聯邦
基金利率已由年初的０％至０﹒２５％升至１﹒５％至１﹒７５％，聯儲局預告年底利率很可能
升至３﹒４％水平，美元強、人民幣弱、港美息差擴闊，港元跌至弱方保證水平，資金外流，本
地銀行不排除年底前調高最優惠利率。下半年，港股仍然面對多種因素影響，股市何去何從？
　
　　首先，從環球因素說起，俄烏戰事預期持續，剛結束的七國集團會議，聲明指出繼續支持烏
克蘭抵抗俄羅斯，美國上周批出新一輪武器援助烏克蘭。與此同時，土耳其總統埃爾多安出乎意
料支持芬蘭、瑞典加入北約，變相令俄烏和談更加艱難。俄羅斯作為全球能源、工業金屬、農產
品出口大國，地緣緊張局勢持續，恐會令油價持續高企，甚至創新高，通脹難以回落。
　
　　此外，聯儲局主席鮑威爾立場明顯轉「鷹」，支持激進加息政策去降低通脹，除了令企業成
本增加、流動性減少之外，亦會削弱民眾需求。美國剛公布第一季ＧＤＰ修訂，降至萎縮
１﹒６％，消費開支、企業信心指標、耐用品訂單等數據，表現全部倒退。雖然美國勞工市場仍
然強勁，但預期第三季經濟進一步下滑，料美股短期仍向下尋底。
　
　　另一方面，內地為保經濟，推出多項支持經濟政策，預期Ａ股表現會跑贏美股。此外，美國
短期料降低中美關稅，不過有消息指美國政府或可能調高其他領域的貨品關稅，中美長期處於競
爭狀態，時好時壞。與此同時，中美息差擴闊，限制了內地貨幣政策的寬鬆預期，港股夾在中美
之間，預期下半年金融市場主題仍然圍繞俄烏戰事、通脹、美國加息步伐、中美關係、美國中期
大選、內地政策等多項因素，預期港股仍然反覆為主，恒生指數阻力看２２６００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）
人氣文章財經熱話04/07/2022
【陶觀天下】滯脹：戰後的至暗時代
人氣文章財經熱話04/07/2022
【虛幣世界】比特幣跌至19000美元，以太幣持平
人氣文章主題式投資攻略04/07/2022
紐約梅隆運輸科技新領域基金：助你捕捉來自7萬億美元 [2]「乘客經濟學」市場的機遇
人氣文章香港政情03/07/2022
【香港政情】陳茂波：習近平講話鞏固各國對「一國兩制」堅定信心
人氣文章香港政情03/07/2022
邱達根：財政司長訪談詐騙廣告湧現，騙徒手法層出不窮市民應留意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金