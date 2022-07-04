《盤後部署》港股下半年首日偏軟，恒指百天線支持力仍須觀望

《經濟通通訊社４日專訊》今天為港股下半年首個交易日，半年結粉飾櫥窗期過後，今早多

隻藍籌股回吐。港交所（００３８８）上周受回歸氣氛及憧憬互聯互通ＥＴＦ下炒起，股價急升

至４００元水平，今早開市後遭急速拋售，最多曾跌超過５％，另外銀行及內銀股同樣顯著向淡

，拖累恒指急跌４００點。

其後早段受累的科技股發力急追，美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）成上午撐市功

臣，同時醫藥股全線有炒作，恒指上午跌幅收窄至１２９點，半日收報２１７３０點。



＊醫藥股受ＥＴＦ通帶動炒起＊



午後美團、阿里升勢持續，騰訊（００７００）沽壓尤重再度轉跌；醫藥股午後炒興有增無

減，重磅藥明（０２２６９）擴大升幅至近８％，連同石藥（０１０９３）及中生製藥

（０１１７７）三隻藍籌藥股穩佔恒指

升幅榜首位置，最終藥明生物升８﹒０１％，報７７﹒５５元；石藥升４﹒１１％，報８﹒１１

元；中生製藥升６﹒０４％，報５﹒２７元。其餘醫藥股同樣表現理想；信達生物

（０１８０１）升８﹒８８％，報３８元；復星醫藥（０２１９６）升９﹒４７％，報３１﹒８

元；康方生物（０９９２６）升１４﹒７５％，報２６﹒４５元。



＊港股ＥＴＦ通表現平平＊



此外，今日為ＥＴＦ互聯互通開通首日，首批納入ＥＴＦ互聯互通合資格標的共８７隻，其

中包括４隻香港ＥＴＦ及８３隻內地ＥＴＦ。４隻香港ＥＴＦ均為指數ＥＴＦ，分別追蹤盈富基

金（０２８００）、國指及科指表現，市況受壓下表現較差，成交額亦未見大幅上升，最終盈富

基金無升跌，報２２﹒２８元；恒生中國企業（０２８２８）跌０﹒３９％，報７７﹒４４元；

南方恒生科技（０３０３３）升０﹒２５％，報４﹒８１８元；安碩恒生科技（０３０６７）升

０﹒２９％，報１０﹒２２元。

最終恒指全日收報２１８３０，跌２９點或跌０﹒１３％，主板成交１３１４﹒４５億元。

國指收報７６４７，跌１９點或跌０﹒２５％。科指收報４８８４，升１３點或升０﹒２９％。

Ａ股受惠ＥＴＦ通造好；上證綜合指數報３４０５，升１７點或升０﹒５３％，成交

４８９３﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１３０２６，升１６５點或升１﹒２９％，成交６４１１﹒２７億元人民幣。



＊恒指殺牛後方向未明＊



恒指下半年開市首日即遇重沽壓，幸急跌４００點後資金發力護盤，追入重磅科技股，並乘

勢炒起醫藥股，帶動恒指最終只微跌２９點。恒指上周突圍上破百天線後，阻力位變支持位，今

日最終成功守住百天線，反映百天線的支持力強。以上日恒指牛熊證街貨分布圖顯示，今日低見

２１４５８水平，已殺掉最少２２００張相對應牛證期指，短期可以下殺空間不大。相反，熊證

重貨區則位於２２５００至２２６００位置，涉逾８２７張相對應期指，但距離今日收市價仍有

７７０點，而且２２５００為恒指本年的好淡關鍵位置，要突破相關水平需要較大利好消息配合

。

ＥＴＦ通８７隻ＥＴＦ，港股ＥＴＦ只佔４隻，其餘８３隻址為Ａ股ＥＴＦ，據報８３隻Ａ

股ＥＴＦ普遍造好，當中６４隻收升，其中醫藥類ＥＴＦ平均升幅超過５％。目前措施目的按結

果而言仍集中吸引港股市場資金北上投資為主，故今日Ａ股造好，相對港股偏軟，料目前ＥＴＦ

通消息難對港股有提振作用。（ｈｃ）

