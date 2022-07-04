【國際要聞】丹麥首都商場爆槍擊３死３重傷，獨行槍手被捕

《經濟通通訊社４日專訊》丹麥首都哥本哈根一家購物中心當地時間周日（３日）發生槍擊
案，至少３人死亡，３人重傷。大批民眾倉皇逃離商場。警方表示，槍手已被拘捕，是一名２２
歲丹麥青年，相信是單獨行兇，不排除恐怖主義襲擊的可能性。（ｊｆ）
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