【外圍經濟】德國５月錄得１０億歐元貿易逆差，１９９１年來首次

《經濟通通訊社４日專訊》德國聯邦統計局周一公布的最新數據顯示，該國５月錄得１０億

歐元貿易逆差，是１９９１年來首次出現月度貿易逆差。按年計則為５億歐元順差，亦是逾３０

年來最低水平。同期出口按年增１９％，至１３０３億歐元，進口按年增３３﹒６％，至

１２９８億歐元。能源價格上升是導致進口暴增的主要原因，對俄羅斯出口則上升了２９﹒４％

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