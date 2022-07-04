  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 15:47

【國際要聞】中俄軍艦同時現身釣魚島周邊，６年來首次

　　《經濟通通訊社４日專訊》日本防衞省周一（４日）表示，解放軍懷化號護衞艦與俄軍一艘
護衞艦，當日上午駛入釣魚島海域毗連區，是２０１６年６月以來首次有中俄軍艦一同現身該海
域。日方指，中俄軍艦駛入毗連區並無違反國際法，可能是為躲避颱風。海上自衞隊派出艦隻收
集情報及警戒監視，會繼續分析上述軍艦駛進目的。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話04/07/2022
【第三季部署】李偉傑：港股百天線為短期關鍵 比亞迪貼近上車位
人氣文章財經熱話04/07/2022
【ETF通】ETF通今正式交易　歐冠昇指提升市場多樣性及吸引力
人氣文章財經熱話04/07/2022
澳門疫情嚴峻6月賭收大跌　濠賭股遭大行降目標價全線下挫
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】吉利發力純電和混能研發　籲國家支持甲醇汽車發展
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】吉利CEO：全年165萬部銷售目標僅達三成　壓力巨大
人氣文章財經熱話04/07/2022
【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9%　惟半日獲逾億掃貨！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金