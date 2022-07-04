【國際要聞】中俄軍艦同時現身釣魚島周邊，６年來首次

《經濟通通訊社４日專訊》日本防衞省周一（４日）表示，解放軍懷化號護衞艦與俄軍一艘
護衞艦，當日上午駛入釣魚島海域毗連區，是２０１６年６月以來首次有中俄軍艦一同現身該海
域。日方指，中俄軍艦駛入毗連區並無違反國際法，可能是為躲避颱風。海上自衞隊派出艦隻收
集情報及警戒監視，會繼續分析上述軍艦駛進目的。（ｊｆ）
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