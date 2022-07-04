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即市新聞

04/07/2022 18:21

《台股攻略－黃振宇》台股連跌５個交易日，下試１４０００點關口

　　《台股攻略》台股今日（４日）反彈乏力，雖然航運股回勇，加權指數一度倒升６９點，但
台積電持續下挫，電子股沽壓沉重，指數仍要下跌１２６點，收１４２１７點，續創１８個月新
低，成交金額為２３１８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入１４﹒８９億元。
　　電子權值股的台積電股價再度破底，收４４０元，跌３％，創下２０個月新低，市值滑落至
１１﹒４兆元；鴻海跌１％，日月光投控跌０﹒７％，聯發科跌０﹒２％，其他電子權值股逆市
上揚，矽力－ＫＹ升６﹒９％，國巨、友達、聯詠及欣興均升超過２％，聯電微升０﹒３％。元
宇宙概念股再度炒上，宏達電獲外資評定目標價為１８１元，消息刺激股價漲停，威盛亦升超過
８％，至於光學元件廠的大立光、揚明光及玉晶光均升１％至３％。航運板塊造好，貨運三雄的
萬海升４％，長榮升３﹒４％，陽明升０﹒５％。散裝航運股的四維航、正德、榮運、新興、中
櫃及宅配通均升２﹒６％至４﹒７％，華航升２﹒１％，長榮航升４﹒４％。金融股漲跌互見，
國泰金及中信金均跌超過１％，富邦金跌０﹒７％，開發金跌０﹒７％。兆豐金逆市上揚
１﹒４％，彰銀升０﹒６％，元大金升０﹒３％。晶技今年第一季收入３２﹒１７億元，第二季
收入按季升９﹒２５％，符公司預期，集團更指出，踏入第三季市場旺季，其收入有望再按季升
５％。國光生的子公司安特羅受惠快篩試劑列入政府名單，其６月收入翻倍並創新高，而第二季
及上半年收入同步創高。
　　美國上周五（１日）公布的６月ＩＳＭ製造業指數下滑至５３，令市場憂慮美國經濟增長放
緩，台股更連跌５個交易日，失守１５０００點關口，預料短期台股反彈不易，操作宜保持審慎
，而今日逆市上揚的航運股則值得投資者關注。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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