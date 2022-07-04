【虛幣世界】比特幣跌至１９０００美元，以太幣持平

《經濟通通訊社４日專訊》上周四（３０日）起比特幣持續下跌，並跌至１９０００美元關

口，以太幣則表現持平，消息指美國證券交易委員會 （ＳＥＣ） 拒絕了兩隻現貨比特幣

ＥＴＦ，消息令幣圈普遍下挫。加密資產管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官

Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，比特幣價格走勢仍然疲軟，買賣雙方都出現了一些波動，

目前我們預計比特幣將出現更多下行空間，同時在密切關注市場對拋售勢頭反應。

同時，市場亦關注其他加密貨幣公司的情況，加密貨幣平台Ｖｏｙａｇｅｒ

Ｄｉｇｉｔａｌ （ＶＹＧＶＦ） 暫時暫停了所有交易、存款、取款和獎勵計劃；另外有消息

加密貨幣貸款機構Ｂａｂｅｌ Ｆｉｎａｎｃｅ聘請了美國投資銀行公司Ｈｏｕｌｉｈａｎ

Ｌｏｋｅｙ，後者是重組和不良併購方面的專家。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９２５０﹒２８元（美元．下同），跌０﹒３４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０６９﹒８５元，跌０﹒４１％；艾達幣報

０﹒４５３４元，跌０﹒５７％；瑞波幣報０﹒３２２５元，升０﹒２８％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

