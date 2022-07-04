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04/07/2022 08:07

【企業盈警】美聯工商舖（４５９）５個月純利少於５００萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》美聯工商舖（００４５９）公布，今年首５個月純利少於５００
萬元，預期截至６月３０日止中期純利顯著倒退，預期可能錄得輕微虧損或達到盈虧平衡，去年
同期純利約３３００萬元。
　　該集團指，預期財務業績大幅倒退主因自１月起香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情而造成不
利市場之情況，而導致香港非住宅物業之成交金額及成交量均錄得顯著跌幅。
　　該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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