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即市新聞

04/07/2022 12:12

《午市前瞻》恒指２１６００關鍵，專家指港交所第三季亦難大升

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報２１７３０，跌１２９點或０﹒５９％，主板
成交７２９﹒１７億元。恒生中國企業指數報７６２１，跌４４點或０﹒５９％。恒生科技指數
報４８４９，跌２０點或０﹒４２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３５０﹒４元，跌４元或１﹒１３％，成交６０﹒３１億元；美
團收報１９９﹒７元，升５﹒５元或２﹒８３％，成交２５﹒４４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１１２﹒９元，升１元或０﹒８９％，成交２３﹒０９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

＊連敬涵：　觀望恒指今日能否企穩２１６００＊

　　港股下半年開局乏力，低開１６９點後，受港交所（００３８８）及銀行股等金融類股份回
吐拖累，恒指上午曾急跌４００點，隨後科技股及醫藥股獲資金追捧，撐升恒指收窄跌幅。香港
股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時恒指十天線、廿天線及百天線同樣於
約２１６００水平，變相這個位置相對關鍵。但他指近期各項消息消化完畢，主題欠缺下恒指下
探機會較大，故今日須要觀望收市能否企穩２１６００水平。

＊粉飾櫥窗期過資金散水＊

　　港交所上周炒起後回吐持續，今早低開後曾一度跌超過４％，低見３６６﹒２元。連敬涵指
港交所上周炒起與恒指上周炒起原因同出一轍，同時半年結粉飾櫥窗期過後資金散水亦造成重磅
金融股下跌原因。他預期港交所３６０元會有支持力度，但未有利好主題下股價走勢維持偏弱，
預計第三季內亦難以大升。

＊吸引北水大戶須擴大港ＥＴＦ通數目＊

　　互聯互通ＥＴＦ今日開展，首批納入ＥＴＦ互聯互通的符合資格標的共８７隻，其中包括４
隻香港ＥＴＦ及８３隻內地ＥＴＦ。連敬涵直指４隻港股ＥＴＦ通對北水吸引力全無，因該４隻
ＥＴＦ包含盈富基金（０２８００）在內，分別追蹤恒指、國及科指表現，北水大戶可自行投資
相關指數內股票，亦與該４隻指數ＥＴＦ回報相約，故認為目前４隻ＥＴＦ通難以吸引更多資金
南下，若未來ＥＴＦ通擴大產品範疇才能起到相關作用。
　　連敬涵表現，４隻ＥＴＦ通將對北水散戶吸引力較高，但目前北水投資港股亦需最少５０萬
元，若如早前傳聞一樣放寬下限至５萬元，亦可提高目前４隻ＥＴＦ通對散戶資金南下的吸引力
。（ｈｃ）

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