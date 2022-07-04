《午市前瞻》恒指２１６００關鍵，專家指港交所第三季亦難大升

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報２１７３０，跌１２９點或０﹒５９％，主板

成交７２９﹒１７億元。恒生中國企業指數報７６２１，跌４４點或０﹒５９％。恒生科技指數

報４８４９，跌２０點或０﹒４２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３５０﹒４元，跌４元或１﹒１３％，成交６０﹒３１億元；美

團收報１９９﹒７元，升５﹒５元或２﹒８３％，成交２５﹒４４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１１２﹒９元，升１元或０﹒８９％，成交２３﹒０９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊連敬涵： 觀望恒指今日能否企穩２１６００＊



港股下半年開局乏力，低開１６９點後，受港交所（００３８８）及銀行股等金融類股份回

吐拖累，恒指上午曾急跌４００點，隨後科技股及醫藥股獲資金追捧，撐升恒指收窄跌幅。香港

股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時恒指十天線、廿天線及百天線同樣於

約２１６００水平，變相這個位置相對關鍵。但他指近期各項消息消化完畢，主題欠缺下恒指下

探機會較大，故今日須要觀望收市能否企穩２１６００水平。



＊粉飾櫥窗期過資金散水＊



港交所上周炒起後回吐持續，今早低開後曾一度跌超過４％，低見３６６﹒２元。連敬涵指

港交所上周炒起與恒指上周炒起原因同出一轍，同時半年結粉飾櫥窗期過後資金散水亦造成重磅

金融股下跌原因。他預期港交所３６０元會有支持力度，但未有利好主題下股價走勢維持偏弱，

預計第三季內亦難以大升。



＊吸引北水大戶須擴大港ＥＴＦ通數目＊



互聯互通ＥＴＦ今日開展，首批納入ＥＴＦ互聯互通的符合資格標的共８７隻，其中包括４

隻香港ＥＴＦ及８３隻內地ＥＴＦ。連敬涵直指４隻港股ＥＴＦ通對北水吸引力全無，因該４隻

ＥＴＦ包含盈富基金（０２８００）在內，分別追蹤恒指、國及科指表現，北水大戶可自行投資

相關指數內股票，亦與該４隻指數ＥＴＦ回報相約，故認為目前４隻ＥＴＦ通難以吸引更多資金

南下，若未來ＥＴＦ通擴大產品範疇才能起到相關作用。

連敬涵表現，４隻ＥＴＦ通將對北水散戶吸引力較高，但目前北水投資港股亦需最少５０萬

元，若如早前傳聞一樣放寬下限至５萬元，亦可提高目前４隻ＥＴＦ通對散戶資金南下的吸引力

。（ｈｃ）

