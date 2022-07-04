  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒５億人幣，買理想沽美團

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指低開１６９點，報２１６９０點。最高升２６點報
２１８８６點，最低跌４０１點報２１４５８點。恒指收報２１８３０點，跌２９點或
０﹒１３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３０﹒５億元人民幣，減少６３﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是理想汽車（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、協鑫科技（０３８００）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１３１４﹒４５億元減少１３﹒２％。其中港股通成交３８７﹒８億元，佔總成交
２９﹒５％。

＊理想６月交付１﹒３萬輛理想ＯＮＥ＊

　　理想汽車－Ｗ（０２０１５）公布，６月交付約１﹒３萬輛理想ＯＮＥ，同比增長
６８﹒９％。第二季度的交付量約２﹒８７萬輛，同比增長６３﹒２％。自２０１９年上市以來
，理想ＯＮＥ累計交付量約１８﹒４５萬輛。
　　該集團指，新智能旗艦ＳＵＶ理想Ｌ９從昨日起，在全國所有零售中心的展車全部到店，截
至６月２４日，支付５０００元人民幣在有限時間內可退還保證金的理想Ｌ９用戶超過３萬位。
由本月１６日起全國零售中心可以開始理想Ｌ９的試駕，而新車將在８月底前啟動用戶交付。同
時，２０２１款理想ＯＮＥ的預訂不僅未受理想Ｌ９的影響，反而獲得更多用戶認可。截至６月
３０日，理想汽車在全國已有２４７家零售中心，覆蓋１１３個城市；售後維修中心及授權鈑噴
中心３０８家，覆蓋２２６個城市。
　　理想汽車升１﹒２４％報１５４﹒８元，北水淨買入６﹒５億元；騰訊控股跌２﹒０９％報
３４７元，北水淨買入３﹒４億元；協鑫科技升２﹒６４％報３﹒８９元，北水淨買入２﹒５億
元。
　　美團升３﹒６％報２０１﹒２元，北水淨賣出６﹒８億元；香港交易所跌３﹒１１％報
３７４元，北水淨賣出４﹒１億元；吉利汽車跌３﹒７％報１７﹒１８元，北水淨賣出２﹒８億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　６﹒４６
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒４２
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　　２﹒４８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒０５
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒７６
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－４﹒１５
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒８１
　　贛鋒鋰業　　（０１７７２）　　　　　－２﹒７２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2022
《神州經脈》「互換通」啟動　ETF通首日平穩　滬指重上三千四
人氣文章財經熱話04/07/2022
耗巨資購空中巴士兼人幣走弱　中資航空股借勢回調　國航曾插一成
人氣文章財經熱話04/07/2022
【互換通】中港監管機構宣布開展互換通　初期先開通「北向通」
人氣文章財經熱話04/07/2022
【債券通】李家超：債券通為深化內地香港市場互聯互通重要里程碑
人氣文章財經熱話04/07/2022
【第三季部署】李偉傑：港股百天線為短期關鍵 比亞迪貼近上車位
人氣文章財經熱話04/07/2022
【ETF通】ETF通今正式交易　歐冠昇指提升市場多樣性及吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金