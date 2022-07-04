【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒５億人幣，買理想沽美團

《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指低開１６９點，報２１６９０點。最高升２６點報

２１８８６點，最低跌４０１點報２１４５８點。恒指收報２１８３０點，跌２９點或

０﹒１３％。

按額度計算，北水全日淨流入３０﹒５億元人民幣，減少６３﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是理想汽車（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、協鑫科技（０３８００）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１３１４﹒４５億元減少１３﹒２％。其中港股通成交３８７﹒８億元，佔總成交

２９﹒５％。



＊理想６月交付１﹒３萬輛理想ＯＮＥ＊



理想汽車－Ｗ（０２０１５）公布，６月交付約１﹒３萬輛理想ＯＮＥ，同比增長

６８﹒９％。第二季度的交付量約２﹒８７萬輛，同比增長６３﹒２％。自２０１９年上市以來

，理想ＯＮＥ累計交付量約１８﹒４５萬輛。

該集團指，新智能旗艦ＳＵＶ理想Ｌ９從昨日起，在全國所有零售中心的展車全部到店，截

至６月２４日，支付５０００元人民幣在有限時間內可退還保證金的理想Ｌ９用戶超過３萬位。

由本月１６日起全國零售中心可以開始理想Ｌ９的試駕，而新車將在８月底前啟動用戶交付。同

時，２０２１款理想ＯＮＥ的預訂不僅未受理想Ｌ９的影響，反而獲得更多用戶認可。截至６月

３０日，理想汽車在全國已有２４７家零售中心，覆蓋１１３個城市；售後維修中心及授權鈑噴

中心３０８家，覆蓋２２６個城市。

理想汽車升１﹒２４％報１５４﹒８元，北水淨買入６﹒５億元；騰訊控股跌２﹒０９％報

３４７元，北水淨買入３﹒４億元；協鑫科技升２﹒６４％報３﹒８９元，北水淨買入２﹒５億

元。

美團升３﹒６％報２０１﹒２元，北水淨賣出６﹒８億元；香港交易所跌３﹒１１％報

３７４元，北水淨賣出４﹒１億元；吉利汽車跌３﹒７％報１７﹒１８元，北水淨賣出２﹒８億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ６﹒４６

騰訊控股 （００７００） ３﹒４２

協鑫科技 （０３８００） ２﹒４８

藥明生物 （０２２６９） ２﹒０５

小米集團 （０１８１０） １﹒７５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －６﹒７６

香港交易所 （００３８８） －４﹒１５

吉利汽車 （００１７５） －２﹒８１

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒７２

快手 （０１０２４） －１﹒２２

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