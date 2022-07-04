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04/07/2022 08:13

【回歸慶典】李家超及新班子宣誓就職，國家主席習近平監誓

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港慶回歸２５周年大會暨第六屆政府就職典禮於７月１日在香
港會議展覽中心舉行。第六屆特首李家超宣誓，由國家主席習近平監誓。李家超在習近平監誓下
以普通話讀出誓言，指定當擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，盡忠職守、遵守法律、
廉潔奉公，對香港特別行政區負責。隨後，他帶領第六屆特區政府主要官員上台宣誓。因應疫情
關係，主要官員並沒有與習近平握手，只向他鞠躬。

＊第六屆政府行政會員成員上台宣誓＊

　　第六屆政府行政會員成員在政務司司長陳國基帶領下上台宣誓，並由李家超監誓。行會成員
以普通話宣誓就職，由李家超監誓。１６名非官守議員為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、
廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳
秋北和陳克勤。新一屆行政會議召集人由葉劉淑儀擔任。

李家超：以謙卑心情就任特首
　
　　李家超致辭表示，以謙卑心情就任，感到無比光榮。他指「一國兩制」是香港最佳保障，將
全面落實「一國兩制」、高度自治方針。特區政府會迎難以上，以結果為目標，以改革精神接受
挑戰。
　　李家超表示，港經歷不同危機，幸有中央強大後盾支持，感到無比光榮，深感責任重大，法
治是香港賴以成功的核心價值，香港法治水平在世界排名１９，先於不少國家。他提及香港在多
方面取得驕人成就，被評為全球最自由經濟體、全球最大離岸人民幣中心，亦擁５間世界百強大
學。
　　李家超又引用《荀子．勸學》「不積小流，無以成江海」，特區政府會以結果為目標，解決
社會問題，他表示，即使每天只解決１個問題，持之以恆亦必有所成。
　　李家超期望讓香港基礎科研成績結合內地，把創科及各領域做大做強，發展經濟，發展高端
競爭力。而香港故宮亦有利於傳播中華優秀文化。（ｈｙ）

　

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