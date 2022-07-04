【回歸慶典】習近平提四大希望，未來五年是香港開創新局面關鍵期

《經濟通通訊社４日專訊》香港慶回歸２５周年大會暨第六屆政府就職典禮於７月１日舉行

，國家主席習近平發表重要講話，向全體香港市民致以誠摯問候，向新任特首李家超、主要官員

及行政會議成員表示熱烈祝賀，以及向香港市民及國際上支持一國兩制的同胞、友好等表示衷心

感謝。



＊回歸祖國後香港戰勝風雨挑戰＊



習近平表示，始終香港同胞與祖國風雨同舟，香港在國家改革開放的歷，發揮祖國與世界橋

樑的作用，作出了不可替代的貢獻。香港積極融入國家大局，積極保持開放，對外開放新格局中

發揮重要功能。香港建功的舞台愈來愈寬廣，香港與內地交流合作領域全面擴展，回歸祖國後，

香港戰勝風雨挑戰。



＊一國兩制符合國家利益沒理由改變＊



習近平又指，香港回歸以後，當家作主，真正的民主由此開始，中央全面落實管治權，落實

港區國安法、愛國者治港，確保了符合香港一國兩制方針，維護香港居民權利，維護香港穩定，

又強調「一國兩制」符合國家、民族基本利益、符合香港、澳門根本利益，得到香港、澳門居民

支持沒有任何理由改變，必須長期堅持。

習近平認為，必須把握「一國兩制」實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的

方向行穩致遠。他指，中央政府對特區政府有全面管理權，要保障中央管治權及香港高度自治「

雙統一」；必須落實「愛國者治港」，是世界通行的政治法則，沒有任何地區人民不愛國的勢力

掌握政權。守護管治好，就是守護香港繁榮穩定；支持保持香港獨特地位及優勢，中央與香港同

胞的心完全連通，香港居民珍惜，中央同樣珍惜，相信香港必須作出重要貢獻。



＊未來五年是香港開創新局面關鍵期＊



習近平指，未來五年是香港開創新局面的關鍵期，並提出四大希望：第一，要著力提高治理

水平。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。習近平指，行政長官和特區政府是香港的

當家人，也是治理香港的第一責任人，要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維

護《基本法》權威，亦要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力

突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府；他們亦要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需

要出發積極謀劃香港發展，並要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢于擔當、善作善成新風尚

，展現良政善治新氣象。

第二，不斷增強發展動能，中央全力支援香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十

四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」的國家戰略。習近平又指，中央全力支援香港與

世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負；中央亦全力支

援香港積極穩妥推進改革，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

第三，排解民生憂難，習近平引用蘇軾的「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同

天下之憂。」他認為香港市民最大的民心，是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創

業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。他指出要「民有所呼

，我有所應」，新一屆政府要務實有為、不負人民，把市民的期盼作為施政的最大追求，讓發展

成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人

的生活。

第四，共同維護和諧穩定，習近平指，香港經歷風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，

更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切幹擾謀發展。他說，希望全體香港同胞大力弘揚以愛國

愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不

息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。（ｈｙ）

