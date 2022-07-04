【香港政情】陳茂波：習近平講話鞏固各國對「一國兩制」堅定信心

《經濟通通訊社４日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌表示，中共中央總書記、國家主席、

中央軍委主席習近平在回歸慶典上的講話滿懷對香港的深情厚意，鞏固了各界對「一國兩制」的

堅定信心；指明了香港的發展方向，而他的殷切期望，也是民心所盼，我們定必克盡己任、團結

合力，務求「力之所致，效果必現」。

陳茂波指，過去十年，香港經歷了不少風雨，令內內外外對香港過去的作用和貢獻產生懷疑

，但是習近平的重要講話，高度肯定了香港「一國兩制」實踐所取得的巨大成就，鄭重宣示「一

國兩制」是一個好制度，必須長期堅持，中央對「一國兩制」的堅持不會變、不動搖。這充分表

明國家對香港發展的全力支持，更進一步堅定了社會各界和投資者對香港未來的信心。



＊習近平講話肯定「一國兩制」優勢＊



習近平在講話中亦提出「四個必須」，包括：必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，「一國

」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相

統一；必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。

過去不少投資者、跨國企業和專業人士，因為香港的資本主義制度運作、普通法制度、自由

開放的優良營商環境和與國際規則接軌的監管制度，而一直以香港為基地，進軍內地和亞洲區內

的市場。習近平的講話，明確肯定了「一國兩制」的制度優勢和必須堅持其長期實踐，毋須改變

。不少工商界和專業人士都認為，這為他們對香港未來發展以至加大投資，打下了強心針，並提

供了最佳保證。



＊李家超帶領下定必全速提升管治效能＊



陳茂波認為，回歸以來香港經歷了幾番波折。今日香港正從由亂轉治走向由治及興的新階段

。政府會全力推動經濟更好發展，不斷增強發展動力，為的是創造更好的條件、更大的空間改善

市民生活和滿足市民對美好生活的期盼。在行政長官李家超帶領下、整個團隊定必全力全速切實

提升管治效能，排解民生憂難。經濟發展再好，也須體現在就業機會多元而優質、普遍市民收入

能增加、居住環境能有所改善等方面，市民才會實際受惠並感受到經濟增長帶來的好處。

（ｈｙ）

