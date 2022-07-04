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04/07/2022 08:13

【大國博弈】任志剛：外匯基金購買美債，如用市民的錢借予美國

　　《經濟通通訊社４日專訊》行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，雖然單從貨幣管理角
度，儲備愈多愈好，但亦要平衡本港整體利益及其他領域需要，如將本港財政盈餘一直撥入外匯
基金來購買美債，就等於借錢予有機會與中國打金融戰或貿易戰的美國政府。他認為可探討有否
較佳做法，舉例，撥款予新成立的機構發展北部都會區等，但強調仍未詳細商討。
　　任志剛昨日出席電台節目時表示，中美之間發生金融戰機會不高，倘若美國限制資本流動，
凍結他國美元資產，將會出現反效果，相信美國會投鼠忌器，但認為政治也可能有非理性情況，
國家應居安思危，知己知彼。
　　他指出，中美作為全球最大的兩個經濟體，就算不咬弦亦不會完全脫鈎，並持續有需要來往
，屆時香港的角色將更加重要，香港作為國際金融中心，要做好準備，而保持聯？制度可讓國家
能「兩手準備」，繼續使用美元。
　　他又認為，本港長遠要減低對美元的依賴，有需要加快推動人民幣國際化。他指本港過去推
動人民幣作為貿易結算，但只限於經常項目，下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股票市
場，讓人民幣作為交易單位，相信到時外國投資者會願意投資中概股。（ｂｉ）

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