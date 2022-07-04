【ＥＴＦ通】歐冠昇：本港上市ＥＴＦ資產管理規模創新高

《經濟通通訊社４日專訊》香港證監會及中證監批准兩地交易所正式將符合條件的交易所買

賣基金（ＥＴＦ），納入內地與香港股市交易互聯互通機制，並於今早正式開始交易。



＊歐冠昇：ＥＴＦ通加強本港超級聯繫人角色＊



港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇在ＥＴＦ納入互聯互通開市儀式上致辭時表示，隨著

中國經濟發展，更多內地家庭將重新配置財富在資本市場上，料未來１０年中國在岸市場預期會

增長至逾１００萬億美元，相信將令進出內地的雙向資金流大增，重塑未來全球金融市場格局。

歐冠昇指出，滬股通及深股通自２０１４年推出以來，為內地股市帶來超過１﹒６億人民幣

淨流入，同時港股通為港股帶來超過２﹒３億港元資金。歐冠昇指出，香港上市的ＥＴＦ資產管

理規模逾４３００億港元創新高，平均每日成交金額超過１１０億港元，佔香港現貨市場成交金

額比率由２０１８年的４％，倍增至現時的８％。

歐冠昇續指，ＥＴＦ進一步納入互聯互通機制，相信國際投資者將大幅增加對內地市場的投

資，而內地投資者亦都有更多機會利用ＥＴＦ這種具成本效益、透明度高，而且靈活的投資工具

，實現多元資產配置。他又指，ＥＴＦ納入互聯互通標誌著港交所在提升市場活力多樣性及吸引

力的征程上再進一步，加強香港作為中國與全球之間超級聯繫人角色，為市場提供更多種類產品

。



＊蔡鳳儀：中港監管機構將續優化「ＥＴＦ通」＊



香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，自香港第一隻ＥＴＦ於１９９９年上市，市場

規模至今增長１０倍，日均成交額增長２０倍，相信有關增長在「ＥＴＦ通」開通後會持續。

她提到，監管機構須以審慎和循序漸進方式開展任何新項目，香港證監會將與中證監，以及

香港和內地交易所緊密合作優化「ＥＴＦ通」。（ｃｗ）

