  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 10:10

【ＥＴＦ通】歐冠昇：本港上市ＥＴＦ資產管理規模創新高

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港證監會及中證監批准兩地交易所正式將符合條件的交易所買
賣基金（ＥＴＦ），納入內地與香港股市交易互聯互通機制，並於今早正式開始交易。

＊歐冠昇：ＥＴＦ通加強本港超級聯繫人角色＊

　　港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇在ＥＴＦ納入互聯互通開市儀式上致辭時表示，隨著
中國經濟發展，更多內地家庭將重新配置財富在資本市場上，料未來１０年中國在岸市場預期會
增長至逾１００萬億美元，相信將令進出內地的雙向資金流大增，重塑未來全球金融市場格局。
　　歐冠昇指出，滬股通及深股通自２０１４年推出以來，為內地股市帶來超過１﹒６億人民幣
淨流入，同時港股通為港股帶來超過２﹒３億港元資金。歐冠昇指出，香港上市的ＥＴＦ資產管
理規模逾４３００億港元創新高，平均每日成交金額超過１１０億港元，佔香港現貨市場成交金
額比率由２０１８年的４％，倍增至現時的８％。
　　歐冠昇續指，ＥＴＦ進一步納入互聯互通機制，相信國際投資者將大幅增加對內地市場的投
資，而內地投資者亦都有更多機會利用ＥＴＦ這種具成本效益、透明度高，而且靈活的投資工具
，實現多元資產配置。他又指，ＥＴＦ納入互聯互通標誌著港交所在提升市場活力多樣性及吸引
力的征程上再進一步，加強香港作為中國與全球之間超級聯繫人角色，為市場提供更多種類產品


＊蔡鳳儀：中港監管機構將續優化「ＥＴＦ通」＊

　　香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，自香港第一隻ＥＴＦ於１９９９年上市，市場
規模至今增長１０倍，日均成交額增長２０倍，相信有關增長在「ＥＴＦ通」開通後會持續。
　　她提到，監管機構須以審慎和循序漸進方式開展任何新項目，香港證監會將與中證監，以及
香港和內地交易所緊密合作優化「ＥＴＦ通」。（ｃｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告04/07/2022
【大行炒D乜】6月賭收挫　花旗獨升澳博目標　大和削九毛九評級
人氣文章開市Good Morning04/07/2022
溫傑：恒指短期20700見支持　下半年六大選股有一隻現價可買！
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）
人氣文章財經熱話04/07/2022
【陶觀天下】滯脹：戰後的至暗時代
人氣文章財經熱話04/07/2022
【虛幣世界】比特幣跌至19000美元，以太幣持平
人氣文章主題式投資攻略04/07/2022
紐約梅隆運輸科技新領域基金：助你捕捉來自7萬億美元 [2]「乘客經濟學」市場的機遇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金