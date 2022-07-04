【互換通】港府歡迎建互換通，稱首次將金融衍生工具引入互聯互通

《經濟通通訊社４日專訊》人行、香港證監會和香港金管局今日發出聯合公告，宣布同意內

地及香港的指定金融機構開展兩地利率互換市場互聯互通（互換通）。香港政府歡迎這項決定。

行政長官李家超表示，互換通是內地與香港金融市場融合的又一個重要里程碑，第一次在金融衍

生工具領域引入互聯互通安排，讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更為全面。

李家超衷心感謝中央人民政府在新一屆特區政府上任之初作出公布，大大增強投資者對國家

繼續支持香港國際金融中心發展的信心。有關項目的實施將進一步支持香港根據國家「十四五」

規劃的目標，強化作為全球離岸人民幣業務樞紐及風險管理中心的功能，同時貢獻內地資本市場

高水平對外開放。



＊陳茂波：推進內地與香港金融衍生工具市場共同發展＊



財政司司長陳茂波指，互換通將有助推進內地與香港金融衍生工具市場共同發展，為投資者

提供更多元化的風險管理工具選項，提升兩地的衍生產品生態圈。這亦將有利香港離岸人民幣市

場的建設，進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。他感謝中央人

民政府和相關部委的大力支持，以及內地和香港相關機構對落實此措施所作的努力。



＊初期先開通「北向通」＊



互換通實施初期將先開通「北向通」，讓香港及其他境外投資者經由香港與內地指定機構之

間的交易、清算、結算等方面的安排，參與內地銀行間金融衍生產品市場。「南向」互換通的研

究將在未來適時開展，以期讓境內投資者經由兩地指定機構之間的互聯互通安排，參與香港金融

衍生產品市場。

根據聯合公告，互換通將會在相關準備工作（包括規則制定、系統建設）完成，並獲得相關

監管許可後正式啟動。（ｃｌ）

