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即市新聞

04/07/2022 09:52

【互換通】香港與內地利率互換市場互聯互通合作，半年後正式啟動

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國人民銀行、香港證監會與金融管理局今天發出聯合公告，當
中提及為落實黨中央、國務院關於穩步推進我國金融市場對外開放的總體戰略部署，促進內地與
香港金融衍生品市場共同發展，開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作。
　　公告指出，近年來，中國銀行間債券市場對外開放程度不斷加深，境外投資者對人民幣利率
風險管理需求持續增加。近期，中國人民銀行會同香港證監會、香港金管局等部門，在總結債券
市場對外開放成功經驗的基礎上，深入研究跨境衍生品交易清算模式，形成「互換通」方案，通
過互聯互通方式便利境外投資者參與境內人民幣利率互換市場，支持構建高水平金融開放格局。
　　公告表示，「互換通」業務通過兩地金融市場基礎設施連接，使境內外投資者能夠在不改變
交易習慣、有效遵從兩地相關市場法律法規的前提下，便捷地完成人民幣利率互換的交易和集中
清算，不僅有利於投資者管理利率風險，也有利於鞏固香港國際金融中心地位。
　　公告提及，「互換通」將在中國金融市場對外開放的整體規劃與部署下穩妥有序推進。中國
人民銀行將會同香港證監會、香港金管局等部門共同制定制度辦法，加強監管合作和信息共享，
指導相關基礎設施做好「互換通」的規則、業務、技術等方面工作，加強市場溝通與培育，並於
即日起６個月之後正式啟動「互換通」。（ｂｎ）

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