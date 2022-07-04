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04/07/2022 13:52

【互換通】金管局：藉利率互換增信心，有利引入更多風險管理產品

　　《經濟通通訊社４日專訊》金管局助理總裁陳維民表示，「互換通」是突破性發展，雖然起
初只限於利率互換，但把握早期做好成績，透過利率互換功能增加市場信心，將有利下一步引入
更多風險管理產品，以滿足市場更長期利率風險管理需求。同時認為，做好風險管理將有助降低
金融市場波動性，令投資者更有效地持有債券，有利債市長遠健康發展，只要優先把投資過程的
細節處理好，有信心未來「互換通」可以做大做強。
　
＊容許更多國際評級機構參與內地債評級有助信用債發展＊

　　他指，信用債是未來重點發展，截至目前，在岸信用債規模達到３２萬億，佔整體債市
２３％，惟境外投資者對內地償券市場的投資額佔比基本上集中在國債及政策性銀行債。
　　他表示，雖然信用債市場發展較慢，但同時也存在許多發展空間，但推動過程當中，仍有不
少部分需要優化，當中包括信用債交易仍需透過交易所進行，內地債券信用評級標準與境外有異
，令境外投資者仍顧慮內地債券的信用程度等，相信通過開放更多國際評級機構進入內地，參與
內地發行債評級為可取方法之一。
　　他留意到目前市場仍欠缺出現違約情況時應對的參考個案，認為可以透過完善金融機構處置
機制紓緩問題，同時市場亦要有足夠溝通，以了解機構如何管控風險。（ｃｌ）

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