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04/07/2022 17:24

【夜期時段】即月期指最新報２１８１４點，跌１點，低水１６點

　　《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８１５點，無升跌，低水１５點
，最新報２１８１４點，跌１點，低水１６點，合約成交１５４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７６１１點，跌２點，低水３７點，最新報７６１４點，升
１點，低水３４點，合約成交１４２張。

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