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即市新聞

04/07/2022 16:40

【ＥＴＦ通】瑞銀：ＥＴＦ通帶動Ａ股市場交易及資金量增１０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》交易所買賣基金（ＥＴＦ通）今日開通。瑞銀全球金融市場部中
國主管房東明預計，ＥＴＦ通將帶動Ａ股市場交易和資金量約１０％的邊際增加。在今年全球資
本市場受宏觀經濟、地緣政治、疫情等不確定性因素影響的大背景下，對提振海外投資者信心有
方向性激勵作用。　
　　他表示，國際投資者通過北向滬深股通，可投資於８３隻Ａ股ＥＴＦ，ＥＴＦ作為更靈活便
利工具，將提升投資決策效率和豐富中國市場交易策略，尤其涉及內地股票市場一些獨特的主題
和稀缺的行業類型，均具吸引力。而對於內地機構投資者以及適合的高淨值投資者，ＥＴＦ通可
優化投資組合，為全球配置提供途徑和便利。　
　
＊海外資金下半年將重回中國市場＊
　
　　瑞銀證券中國策略分析師孟磊表示，截至今年一季度末，海外投資者持有Ａ股３﹒１９萬億
元，僅佔總市值的４％或自由流通市值的８﹒８％。今年２月至４月，由於全球地緣政治風險加
劇、國內疫情反彈和中概股退市風險增大，北向投資者一度淨賣出Ａ股，但隨著疫情封控完結及
國內政策寬鬆力度大幅加強，全球投資者近期轉為淨買入，６月初以來北上資金淨流入達到
７３０億元。他說，考慮到美國可能對中國出口產品取消部分關稅，中國政府對互聯網相關領域
的監管有所放鬆，以及Ａ股市場似乎已經觸底，認為海外資金今年下半年重回中國市場。　
　　在戰略性行業配置方面，他指出，全球投資者顯示出對高端製造業包括電動汽車及新能源相
關、家電為主的耐用消費品和食品飲料行業的明顯偏好。在戰術層面，北向投資者今年第二季增
加對半導體、食品飲料、材料和資本貨物行業的配置。（ｂｉ）

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