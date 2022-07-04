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04/07/2022 10:23

【香港政情】譚惠珠：按理解習近平講話指一國兩制不以５０年為限

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港慶回歸２５周年大會暨第六屆政府就職典禮於７月１日舉行
，國家主席習近平發表重要講話，提出「四個必須」及「四點希望」。基本法委員會副主任譚惠
珠在電台節目表示，按照她的理解，習近平的說法是對香港派「定心丸」，表達一國兩制並不會
以２０４７年為限，而是已納入黨和國家的治理表現指標。而習近平過去三次提到，要香港長治
久安，因此一國兩制不會以５０年為期限。
　　譚惠珠表示，國家對於香港在回歸前是長期利用，回歸後已變成長期重用，在功能上已經改
變，因香港已成中國一部分，她又形容「一國兩制」變形走樣是在２０１４至２０２０年的時代
，現時已納入正軌。她認為習近平所講的「四個必須」，另一重要訊息是指「一國兩制」是完整
體系，中央的全面管治權與香港的高度自治統一銜接，而中央的全面管治權是源頭。
　　譚惠珠又稱，習近平在講話中提到香港會保持普通法制度，她相信習近平是要點出兩制的特
色，在強調一制時，亦無忘記兩制中資本主義的特性，認為習近平的說法是要給予港人信心，只
要「一國兩制」不變形走樣，２０４７年之後的路將更闊。
　　至於習近平對新一屆政府提出「四點希望」，譚惠珠認為是希望新一屆政府在治理水平上，
更精益求精，而習近平所指的積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬。她認為說話不是要針對任
何人，只是希望大家要顧大局，如果涉及一些既得利益，亦應該要讓利，她舉例指一些人如果有
土地，是否可以拿出來與政府共同開發。（ｓｌ）

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