【新冠肺炎】孔繁毅：ＢＡ﹒５變種病毒將成本港主流病毒

《經濟通通訊社４日專訊》本港昨日新增超過１８００宗新冠確診，ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５變

種病毒個案有２８宗，１０宗為源頭不明。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅

在電台節目表示，相信ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５變種病毒會成為本港主流病毒，但認為毋須過於擔心

。他說按數據推算，本港第５波疫情至少有４００萬人感染ＢＡ﹒２病毒，感染康復後對

ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５病毒都會有足夠免疫力，加上本港疫苗接種率高，有良好免疫屏障，能夠預

防疫情進一步爆發。



＊冀國藥第二代疫苗１２月可讓市民接種＊



對於內地國藥集團與港大合作，展開第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，有份研究的孔繁毅指，

目前招募的１３００多名參加中，逾６００人已經接種一針甚至兩針，第二代疫苗會有一般滅活

疫苗的副作用，包括疼痛、疲倦、發燒情況，但沒有嚴重副作用，希望９月中或月底可以有初步

分析及數據。如果一切順利、疫苗安全有效，希望於１１月在香港申請緊急註冊，１２月可讓市

民接種。



＊何栢良：料未來幾星期ＢＡ﹒５個案顯著上升＊



港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電台節目指，Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５病毒在

全球逐漸成為主流，預計未來幾星期，本港ＢＡ﹒５個案亦會顯著上升，並取代

ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，成為主流病毒，輕症或無病徵個案會進一步增加。何栢良指，若周邊地區

流行病毒株與本港相同，輸入個案重症比率低，以及本港高風險人士疫苗接種率高，有空間調整

入境人士７天酒店檢疫的安排，可改為３天酒店檢疫加４天居家隔離。（ｓｌ）

