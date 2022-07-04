【企業盈警】大成生物科技（８０９）料中期虧損最多８﹒５億元

《經濟通通訊社４日專訊》大成生物科技（００８０９）早前發盈警，今日公布進一步資料

。根據管理層參考截至今年５月底止五個月的未經審核綜合管理賬目進行的初步審閱，與截至

２０２１年６月底止六個月約５﹒０６億元淨利潤相比，集團於該期間預期將錄得淨虧損介乎７

億元至８﹒５億元。（ｓｌ）

