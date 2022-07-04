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04/07/2022 10:25

【債券通】李家超：債券通為深化內地香港市場互聯互通重要里程碑

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港行政長官李家超在出席債券通周年論壇時表示，債券通是深
化內地與香港資本市場互聯互通的重要里程碑，５年來債券通發揮內地與國際債券市場的橋樑角
色，並為內地金融市場對外開放作出貢獻，內地是世界第二大的債券市場，其債券託管總額超過
１３０萬億元人民幣，而北向交易量亦正穩步上升。
　　他指出，截至今年５月，境外機構透過債券通等渠道持有債券的數量約３﹒７萬億元人民幣
，較債券通開通時的數量上升超過三倍，而債券通南向通自去年９月開通以來，一直運作暢順，
為境內投資者提供多元資產配置，亦為香港資本市場提供龐大的機遇。
　　他提及，債券通體現了香港回歸２５年以來國家對外開放的橋頭堡地位，也印證內地與香港
資本市場互聯互通對兩地金融發展互惠互贏的作用，香港作為國際金融中心，亦有其獨得條件，

一國兩制的制度優勢、優良的法治傳統、簡單低稅制以及資訊資金自由流動等。
　　他續指，未來將帶領新一屆政府發揮好國家所需，香港所強，把握國家開放發展所帶來的機
遇，全面提升香港競爭力，並鞏固香港國際金融中心的地位。（ｂｎ）



　

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